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'Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli'

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci kanaat döneminin sona ermesi dolayısıyla yayınladığı mesajında velilere seslenerek, "Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişiminizin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim" dedi.
 17 Ocak 2020 12:55
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'Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli'

Yayınladığı mesajının başında velilere seslenen Müdür Hasan Başyiğit, "2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. kanaat döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli öğrencilerimiz için 15 günlük bir tatil süreci başlıyor. Bu aşamada çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişiminizin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Öncelikle bunu tesis etmeliyiz. Çocuklarımızın karnelerinde iyi notlar olduğu gibi zayıf notlar da olabilir. Başarıyı takdir etmeliyiz fakat asla başarısızlığı rencide etmemeliyiz. Sizlerin de malumudur ki hiçbir çocuğun değer ölçüsü notlar değildir. Esasen yapılması gereken ilk iş, geride bıraktığımız dönemi her şeyiyle iyi analiz etmek ve ona göre rota belirlemek olmalıdır. Emin olunuz ki, çocuğunuza ahlak eksenli bir rota çizerseniz, onu iyi bir geleceğe taşırsınız. Sevgili veliler, aileleriyle zaman geçiren çocukların daha başarılı, mutlu ve özgüvenli olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu tatil döneminde evlatlarımızla birlikte kaliteli zaman geçirmeye özen gösterelim. Kuşkunuz olmasın ki bu zaman diliminde bağlarınız güçlenecektir. Ayrıca bu birlikteliğin paylaşımlarından biri de mutlaka milli ve manevi değerlerimizi yaşayarak yansıtmak olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Bilimsel temellerle yükselen bir neslin yetişmesine gayret ediyorsunuz"

Mesajında öğretmenlere de seslenen Başyiğit, "Büyük bir dayanışma ve özveriyle emek verdiğiniz bir yarıyılı geride bırakmanın gururunu sizlerle paylaşıyorum. Ahlaki değerlerle süslenip, bilimsel temellerle yükselen bir neslin yetişmesine gayret ediyorsunuz. Geleceğe dair umutlarımızı, toplum olarak, sizin sayenizde taze tutuyoruz. Eminim ki, ikinci yarıyıl da aynı heyecan ve tempoyla mesleğinizi icra edeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

"Çeşitli faaliyetlerde yer almanız gelişiminize büyük fayda sağlayacaktır"

Mesajının sonunda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Müdür Başyiğit, "2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemini geride bırakmanın heyecan ve gururunu bir arada yaşıyorsunuz. Sizleri bu vesileyle, okul hayatınızda bir dönemi bitirmiş olmanız dolayısıyla tebrik ederim. Dönem boyunca emek harcadınız, güzel notlar elde etmek için çabaladınız. Bu gayretlerinize biraz ara verip dinlenme zamanı geldi. Tatil döneminizde fırsat buldukça çeşitli faaliyetlerde yer almanız gelişiminize büyük fayda sağlayacaktır. Örneğin sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklere katılımınız sizlere ayrı bir huzur ve dinlenme kaynağı olacaktır. Bütün bunların yanı sıra düzenli ve verimli okuma alışkanlığınızı on beş gün seresince de devam ettirmeli, en yakınımızda her zaman kitaplarınız olmalıdır. Ayrıca anne babanızla, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un tavsiye ettiği güzel etkinliklere tatilde vakit ayırmanızı ve tatil sonunda dinlenmiş, enerjik bir şekilde ikinci yuvanız olan okullarınıza dönmenizi bekliyorum. Unutmayınız ki planlayarak yaşayacağınız bu tatil, ikinci yarıyıl için sizlere büyük bir avantaj sağlayacaktır. En doğal hakkınız olan dinlenmenin yanı sıra birinci yarıyıldaki kazanımlarınızı gözden geçirmenizde fayda var. Şüphesiz her kazanım ancak kalıcı olmasıyla anlam kazanır. İki hafta sürecek olan bu tatil döneminin öğrencilerimiz için bedenen ve ruhen sağlıklı geçmesini temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında görüşmek dileğiyle iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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