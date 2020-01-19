Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti
|19 Ocak 2020 03:37
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ABD'de kurulan ve dünya devi haline gelen internet mağazası Amazon'un sahibi Jeff Bezos artık dünyanın en zengini değil... Forbes'un listesine göre Bezos, Moet Hennessy-Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud'a geçildi.
Forbes'ten yapılan açıklamada, Arnaud'un sahibi olduğu şirketin hisselerinin yüzde 0.7'lik bir artış kaydederek 1.9 milyar dolar kazandırdığı belirtildi.
Hisseleri yüzde 0.7 oranında düşen Amazon ise Bezos'a 760 milyon dolar kaybettirdi.
Forbes, Arnaud'un 117 milyar dolar, Bezos'un ise 115.6 milyar dolarlık servete sahip olduklarını kaydetti.
Bernard Arnaud sahibi olduğu LVMH, bir Fransız holdingi olarak başta Fransa olmak üzere dünyanın dört bir yanında 156.000 çalışanı, 60 alt şirketi ile faaliyet gösteren ve 2018 yılı itibarıyla geliri 48,6 milyar Euro olan lüks markalardan oluşan bir gruptur. Bu holding dünyanın en büyük lüks tüketim malları üreten gruplarından biridir. Yaklaşık 60 tane alt şirketten oluşur ve her bir şirket birkaç tane prestijli markanın işletmecisidir. Bu kardeş şirketler büyük oranda kendi kendilerini yürütmektedirler. Moet et Chandon and Hennessy firmalarının birleşerek kurmuş olduğu grup konyak üretiminin lideri konumundadır. 1987 yılında'da Louis Vuitton ile'de mevcut grup çatısı altında birleşim gerçekleştirdiler.
LVMH ADLI ŞİRKERİN SAHİBİ OLDUĞU MARKALAR
|Şirket
|Sektör
|Moet & Chandon
|Şarap ve Sert İçkiler
|Dom Perignon
|Şarap ve Sert İçkiler
|Krug
|Şarap ve Sert İçkiler
|Mercier
|Şarap ve Sert İçkiler
|Ruinart
|Şarap ve Sert İçkiler
|Veuve Clicquot
|Şarap ve Sert İçkiler
|Chateau d'Yquem
|Şarap ve Sert İçkiler
|Hennessy
|Şarap ve Sert İçkiler
|Glenmorangie
|Şarap ve Sert İçkiler
|Ardbeg
|Şarap ve Sert İçkiler
|10 Cane
|Şarap ve Sert İçkiler
|Belvedere Vodka
|Şarap ve Sert İçkiler
|Wenjun
|Şarap ve Sert İçkiler
|Domaine Chandon California
|Şarap ve Sert İçkiler
|Domaine Chandon Australia
|Şarap ve Sert İçkiler
|Bodegas Chandon
|Şarap ve Sert İçkiler
|Cloudy Bay
|Şarap ve Sert İçkiler
|Cape Mentelle
|Şarap ve Sert İçkiler
|Terrazas de los Andes
|Şarap ve Sert İçkiler
|Cheval des Andes
|Şarap ve Sert İçkiler
|Numanthia
|Şarap ve Sert İçkiler
|Newton
|Şarap ve Sert İçkiler
|Fendi
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Donna Karan
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Givenchy
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Kenzo
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Berluti
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Louis Vuitton
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Marc Jacobs
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Loewe
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Celine
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Thomas Pink
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Emilio Pucci
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|StefanoBi
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Nowness
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Parfums Christian Dior
|Parfüm ve Kozmetik
|Guerlain
|Parfüm ve Kozmetik
|Kenzo Parfums
|Parfüm ve Kozmetik
|Parfums Givenchy
|Parfüm ve Kozmetik
|Perfumes Loewe
|Parfüm ve Kozmetik
|Acqua di Parma
|Parfüm ve Kozmetik
|Fresh
|Parfüm ve Kozmetik
|Make Up For Ever
|Parfüm ve Kozmetik
|Benefit Cosmetics
|Parfüm ve Kozmetik
|TAG Heuer
|Saat ve Takı
|Zenith
|Saat ve Takı
|Hublot
|Saat ve Takı
|Chaumet
|Saat ve Takı
|Fred
|Saat ve Takı
|Dior
|Saat ve Takı
|De Beers
|Saat ve Takı
|Sephora
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
|DFS
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
|Le Bon Marche
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
|Miami Cruiseline Services
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
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