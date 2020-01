Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti

ABD'de kurulan ve dünya devi haline gelen internet mağazası Amazon'un sahibi Jeff Bezos artık dünyanın en zengini değil... Forbes'un listesine göre Bezos, Moet Hennessy-Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud'a geçildi.

Forbes'ten yapılan açıklamada, Arnaud'un sahibi olduğu şirketin hisselerinin yüzde 0.7'lik bir artış kaydederek 1.9 milyar dolar kazandırdığı belirtildi.

Hisseleri yüzde 0.7 oranında düşen Amazon ise Bezos'a 760 milyon dolar kaybettirdi.

Forbes, Arnaud'un 117 milyar dolar, Bezos'un ise 115.6 milyar dolarlık servete sahip olduklarını kaydetti.

Bernard Arnaud sahibi olduğu LVMH, bir Fransız holdingi olarak başta Fransa olmak üzere dünyanın dört bir yanında 156.000 çalışanı, 60 alt şirketi ile faaliyet gösteren ve 2018 yılı itibarıyla geliri 48,6 milyar Euro olan lüks markalardan oluşan bir gruptur. Bu holding dünyanın en büyük lüks tüketim malları üreten gruplarından biridir. Yaklaşık 60 tane alt şirketten oluşur ve her bir şirket birkaç tane prestijli markanın işletmecisidir. Bu kardeş şirketler büyük oranda kendi kendilerini yürütmektedirler. Moet et Chandon and Hennessy firmalarının birleşerek kurmuş olduğu grup konyak üretiminin lideri konumundadır. 1987 yılında'da Louis Vuitton ile'de mevcut grup çatısı altında birleşim gerçekleştirdiler.

LVMH ADLI ŞİRKERİN SAHİBİ OLDUĞU MARKALAR