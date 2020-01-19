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Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti

ABD'de kurulan ve dünya devi haline gelen internet mağazası Amazon'un sahibi Jeff Bezos artık dünyanın en zengini değil... Forbes'un listesine göre Bezos, Moet Hennessy-Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud'a geçildi.
 19 Ocak 2020 03:37
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Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti

ABD'de kurulan ve dünya devi haline gelen internet mağazası Amazon'un sahibi Jeff Bezos artık dünyanın en zengini değil... Forbes'un listesine göre Bezos, Moet Hennessy-Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud'a geçildi.

Forbes'ten yapılan açıklamada, Arnaud'un sahibi olduğu şirketin hisselerinin yüzde 0.7'lik bir artış kaydederek 1.9 milyar dolar kazandırdığı belirtildi.

Hisseleri yüzde 0.7 oranında düşen Amazon ise Bezos'a 760 milyon dolar kaybettirdi.

Forbes, Arnaud'un 117 milyar dolar, Bezos'un ise 115.6 milyar dolarlık servete sahip olduklarını kaydetti.

Bernard Arnaud sahibi olduğu LVMH, bir Fransız holdingi olarak başta Fransa olmak üzere dünyanın dört bir yanında 156.000 çalışanı, 60 alt şirketi ile faaliyet gösteren ve 2018 yılı itibarıyla geliri 48,6 milyar Euro olan lüks markalardan oluşan bir gruptur. Bu holding dünyanın en büyük lüks tüketim malları üreten gruplarından biridir. Yaklaşık 60 tane alt şirketten oluşur ve her bir şirket birkaç tane prestijli markanın işletmecisidir. Bu kardeş şirketler büyük oranda kendi kendilerini yürütmektedirler. Moet et Chandon and Hennessy firmalarının birleşerek kurmuş olduğu grup konyak üretiminin lideri konumundadır. 1987 yılında'da Louis Vuitton ile'de mevcut grup çatısı altında birleşim gerçekleştirdiler.

LVMH ADLI ŞİRKERİN SAHİBİ OLDUĞU MARKALAR

Şirket Sektör
Moet & Chandon Şarap ve Sert İçkiler
Dom Perignon Şarap ve Sert İçkiler
Krug Şarap ve Sert İçkiler
Mercier Şarap ve Sert İçkiler
Ruinart Şarap ve Sert İçkiler
Veuve Clicquot Şarap ve Sert İçkiler
Chateau d'Yquem Şarap ve Sert İçkiler
Hennessy Şarap ve Sert İçkiler
Glenmorangie Şarap ve Sert İçkiler
Ardbeg Şarap ve Sert İçkiler
10 Cane Şarap ve Sert İçkiler
Belvedere Vodka Şarap ve Sert İçkiler
Wenjun Şarap ve Sert İçkiler
Domaine Chandon California Şarap ve Sert İçkiler
Domaine Chandon Australia Şarap ve Sert İçkiler
Bodegas Chandon Şarap ve Sert İçkiler
Cloudy Bay Şarap ve Sert İçkiler
Cape Mentelle Şarap ve Sert İçkiler
Terrazas de los Andes Şarap ve Sert İçkiler
Cheval des Andes Şarap ve Sert İçkiler
Numanthia Şarap ve Sert İçkiler
Newton Şarap ve Sert İçkiler
Fendi Moda Giyim ve Deri Ürünler
Donna Karan Moda Giyim ve Deri Ürünler
Givenchy Moda Giyim ve Deri Ürünler
Kenzo Moda Giyim ve Deri Ürünler
Berluti Moda Giyim ve Deri Ürünler
Louis Vuitton Moda Giyim ve Deri Ürünler
Marc Jacobs Moda Giyim ve Deri Ürünler
Loewe Moda Giyim ve Deri Ürünler
Celine Moda Giyim ve Deri Ürünler
Thomas Pink Moda Giyim ve Deri Ürünler
Emilio Pucci Moda Giyim ve Deri Ürünler
StefanoBi Moda Giyim ve Deri Ürünler
Nowness Moda Giyim ve Deri Ürünler
Parfums Christian Dior Parfüm ve Kozmetik
Guerlain Parfüm ve Kozmetik
Kenzo Parfums Parfüm ve Kozmetik
Parfums Givenchy Parfüm ve Kozmetik
Perfumes Loewe Parfüm ve Kozmetik
Acqua di Parma Parfüm ve Kozmetik
Fresh Parfüm ve Kozmetik
Make Up For Ever Parfüm ve Kozmetik
Benefit Cosmetics Parfüm ve Kozmetik
TAG Heuer Saat ve Takı
Zenith Saat ve Takı
Hublot Saat ve Takı
Chaumet Saat ve Takı
Fred Saat ve Takı
Dior Saat ve Takı
De Beers Saat ve Takı
Sephora Seçkin markalar perakende satış mağazaları
DFS Seçkin markalar perakende satış mağazaları
Le Bon Marche Seçkin markalar perakende satış mağazaları
Miami Cruiseline Services Seçkin markalar perakende satış mağazaları
Memurlar.Net
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