Ankara'ya yeni bir Hayvanat Bahçesi yapılacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kırkkonaklar ile Mamak arasında kalan Bademlidere bölgesinde Çankaya Belediyesi'ne ait 750 dönüm park alanı ile, hemen bitişiğindeki Ankara Büyükşehir'e ait 500 dönüm arsanın birleştirilerek yeni A.O.Ç'nin kurulacağını söyledi. Taşdelen, yeni A.O.Ç'de, bir de hayvanat bahçesi kurmayı planladıklarını da açıkladı.

Alper Taşdelen, Sözcü'ye verdiği röportajda, yerel seçimler sonrasında yönetimi değişen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerinden, Çankaya Belediyesi'nin sosyal ve kültürel projelerini anlattı.

Taşdelen'in anlattıkları şöyle;

A.O.Ç'Yİ YENİDEN KURUYORUZ!

-Çankaya Belediye sınırları içindeki Kırkkonaklar ile Mamak arasındaki Bademlidere bölgesinde 750 dönüm tapulu bir park alanımız var. 750 dönüm üzerine ikinci bir Atatürk Orman Çiftliği kuracağız.

- Burada, sadece Çankayalıların değil Ankaralıların da kullanacakları yürüyüş, piknik, oyun, spor alanları olacak. Atatürk Orman Çiftliği'nden kaldırılan hayvanat bahçesinin yerine burada bir hayvanat bahçesi yer alacağı müthiş bir yeşil alan, rekreasyon alanı yapılacak.

- Buranın içinde çocuklarımız için Gök Bilim Merkezi'de olacak, doğal ürünlerin satıldığı çok güzel pazar alanlarımız da olacak.

- Yani, Ankaralıların ister hafta içi ister hafta sonu geldiklerinde spor ve piknik yapacakları aynı zamanda vakit geçirecekleri çok güzel yeni bir parkı ama sadece park değil rekrasyon alanı ve ormanı burada hayata geçireceğiz.

- Bizim Atatürk Orman Çiftliği dememizin sebebi şu. Dediğiniz gibi, Atatürk Orman Çiftliği parça parça yapılaşmaya açıldı. Orman alanı olması gereken yerler imara açıldı. Buna mukabil, bu 750 dönüm hiçbir şekilde imara, yapılaşmaya, konuta açılmadan tamamen halkın park rekreasyon ihtiyacını karşılayacak ve büyük bir bölümünü de orman haline getireceğiz. Kent içinde bir orman da yaratmış olacağız aynı zamanda.

MANSUR BAŞKAN'LA KONUŞTUK, 500 DÖNÜM BÜYÜKŞEHİR ARAZİSİ DE BİRLEŞTİRİLECEK

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bürokratlar arkadaşlarla da bu projeyi konuştuk. Bu alanın yanında da 500 dönüme yakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de park alanı var. Şimdi hem Çankaya hem de Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanlarını bir araya getireceğiz ve 1 milyon 250 bin metrekare toplamda bin 250 dönümlük bir park ve orman haline getireceğiz ve projeyi de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi ortak ve beraber yapacağız. Bu ikinci bir müjde oldu ama daha da geliştireceğiz.

TEMATİK ALANLAR OLACAK

- Özel alanlarda tasarlanan bahçelerin yer alacağı Parkta, Yenilenebilir Bitkiler Bahçesi, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Sukulent Bahçesi, Kaya Bahçesi, Heykel ve Seramik Bahçesi, Gül Bahçesi, Kokulu Bitkiler Bahçesi gibi çeşitli tematik alanlar yer alacak.

- Parkta, doğa sporlarının yapılabildiği, barbekülü ve barbeküsüz piknik alanları yer alacak. Park her yaş grubundan vatandaşların yararlanabileceği ve engelli yurttaşların kullanımına uygun olarak inşa edilecek.

25 YIL SONRA İLK KEZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE GELDİ

- Geçtiğimiz hafta, 25 yıl aradan sonra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Çankaya Belediyesi'ne geldi.

- İlk ziyaretinde bürokrat arkadaşları ve ekibi ile geldi Mansur Başkan ve biz de kendi ekibimizle ortak bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. 4 saate yakın sürdü bu toplantı ve Çankaya ile Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz ortak çalışmaları, hizmet kalitesini nasıl daha yukarı çıkartabiliriz onu konuştuk. Çözülecek sorunları konuştuk ve ortak çalışma programı oluşturduk. Ki bu ortak çalışma programının somut sonuçlarını da kısa zaman içerisinde göreceğiz. Bu mutluluk verici bir durum dediğim gibi.

- Buradaki amaç şu, sonuçta biz halkımıza hizmet ediyoruz, yıllar boyu Ankara'da yaşanan siyasi kavgalar, polemikler maalesef halkın hizmet almasını engellemişti. Oy almadığım yere hizmet götürmem mantığı Çankaya'da zulme dönüşmüştü. Şimdi 25 sene sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi ile ortak toplantımızı gerçekleştirdik ve bu da halkımıza daha iyi hizmet etmenin önünü açtı.

AVM'Yİ GENÇLİK MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ

- Ankara, Türkiye'de en çok öğrencinin olduğu bir şehir. Bu şehirde üniversite öğrencilerinin kullanacağı bir gençlik merkezi ve kütüphane eksiği var. Biz de bunu gidermek amacıyla Maltepe'de yarı hissesi belediyemize ait olan bir AVM'yi, Ankara'nın en büyük gençlik merkezi haline getireceğiz.

- Burada, 24 saat açık kütüphanemiz de olacak. Yeri de metroya da yakın. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ni sadece Çankaya değil tüm Ankara'da okuyan öğrencilerimizin hizmetlerine sunacağız.

BELEDİYENİN GÖREVİ AVM İŞLETMEK DEĞİL

- Bir Belediye, ne kadar gelir getirecek de olsa, bir AVM işletmecisi olmamalı diye düşünüyorum. Kaldı ki Ankara'da yeterince AVM var. AVM'lerde kent merkezi ve mahallelerdeki esnafı da öldürdü. Sosyal hayat tamamen AVM hayatına döndü, biz de AVM kültüründen ziyade insanların sokaklarında, yaya bölgelerinde özgürce gezdiği bir kent yaratmak istiyoruz.

- Neoliberal belediyecilik anlayışı yerine sosyal demokrat halkçı bir belediyecilik anlayışının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü, son yıllarda kamu mantığı anlayışı terk edildi ve onun yerine neoliberal yaklaşım tarzı hayata geçirildi. Zaman zaman belediyelerin de bundan etkilendiğini düşünüyoruz. Dediğim gibi biz bunun tam tersini yapıyoruz ve bir AVM'yi gençlik merkezi haline dönüştürüyoruz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLERİNİ DÖŞÜYORUZ

- Kış aylarında her sabah, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu yerlerde çorba dağıtıyoruz.

- Kızılay'da, ODTÜ, Ankara Üniversitesi çıkışında, Hacettepe çıkışında 5 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Amacımız şu; Öğrenci kardeşimiz, sabah okuluna gittiğinde onu sicacık bir çorba ile karşılamak bizim için önemli. Belediye halka dokunursa, onun gönlünde yer edinirse belediyedir.

- Belediye, elbette proje üretecek ama insana da dokunacak insana dokunmayan anlayış belediyecilik anlayışını yansıtmaz. Onun için, sabah bir öğrencinin metrodan okula giderken sicak bir çorbayı yudumlaması bizim o öğrencinin yanında olduğumuzu gösterir ve bu çok önemlidir.

- Diğer bir hizmetimiz de şu biz aynı zamanda öğrencilerin evini yapıyoruz. Televizyonundan, yatağı ve televizyonuna kadar öğrencilerimizin evlerini biz yapıyoruz ve şu anda 4 bine yakın bu şekilde üniversite öğrencisinin evini biz döşedik.

BEŞİKTEN MEZARA HİZMET ANLAYIŞI; SOSYAL BELEDİYECİLİK

- Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiriyoruz. Biz hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan her kesimi kucaklayan bir tavır içindeyiz.

- Çankaya'da doğan her çocuğun evine hoşgeldin bebek seti gönderiyoruz. 0-3 aylık bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan bir set bu. Onu 2 hemşire arkadaşımız götürüyor. Böylece bebeğin ve annenin beslenmesi noktasında orada bir bilgilendirme de yapıyoruz. Amacımız şu; eve bir bebek geldi, herkes onu görmeye gelecek. Kişinin durumu o bebeği giydirmeye, süslemeye müsait olmayabilir. Hayata dezavantajlı başlamasın hiç kimse. Bu anlamda önemli bir proje.

- Çankaya'da her vefat olduğunda, her komşumuzu kaybettiğimizde o taziye evine böreğimizi ve baklavamızı gönderiyoruz taziye mesajımız ile birlikte. Çünkü, eve taziyeye gelecek kişilere ikramda bulunma durumu herkesin olmayabilir. Bunu da biz üstleniyoruz. Türk Hava Yolları ile bir protokol imzaladık. Ankara dışına cenazelerimizi artık THY ile taşıyoruz. Uçağın, cenazenin ücretini biz karşılıyoruz vefakatçinin ücretinin de yarısını karşılıyoruz. Cenazemizi karayolu ile de her yere taşırız.

- Bir vefat haberi aldığımızda mutlaka belediye olarak ararız, hemen taziye çadırımızı kurarız. Çayı ve çorbamızı göndeririz ve halkımızın hem acısında hem de tatlısında yanındayız.

Çankaya'da 4 bine yakın yaşlımız var. Evde bakım servisimizle yaşlılarımızın kişisel bakımlarını, evlerinin temizliğini belediye olarak periyodik bir şekilde her ay karşılıyoruz.

DENİZİ OLMAYAN ÇANKAYA'DA YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KALMASIN

- Çankaya'da da biz ilk kapalı yüzme havuzumuzu açtık şimdi de ikincisini Çiğdem Mahallesi'nde önümüzdeki yaz açacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müze şu proje ile gittik. Dedik ki bizim yüzme havuzumuz var, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizi okuldan beden derslerinde alalım, öğretmenlerimiz onlara yüzme öğretsin. Şu anda buna da başladık ve 5 okulda yapıyoruz.

- Bülent Ecevit Kapalı Buz Pateni salonu açtık ve öğrencilerimizi yine beden derslerinde buraya getireceğiz. Beden eğitimi derslerini uygulamalı yapıyoruz.

- Yine geçtiğimiz 5 yıl boyunca bütün devlet okullarının tadilatını belediye olarak biz üstlendik ve buraya 35 milyon lira para harcadık. Bütün devlet okullarımızı yeniledik.

- Yine, bütün camilerimizin belediye olarak temizliklerini ve tadilatlarını biz gerçekleştiriyoruz. Bütün bunlara baktığınızda 7 kreş, 15 yeni Çankaya evi, 750 bin metrekare park alanı, Zübeyde Hanım sosyal tesisleri, kapalı yüzme havuzları, pazar yerleri, kültür merkezlerini düşündüğünüzde hem yapısal olarak çok büyük hizmetlerde bulunduk hem de sosyal belediyeciliğe de çok büyük önem verdik ve bunların totali biz de yüzde 64'ten yüzde 74'e taşıdı. Yüzde 74'ün özelliği şu, CHP'nin İzmir Narlıdere'den sonra Türkiye'nin bütün seçim çevrelerinde aldığı en yüksek oydur.

HALK KART İLE YOKSUL AİLELERE DESTEK

- Diğer bir projemiz de Halk Kart. Toplumun en yoksul kesimine, aylık geliri asgari ücretin yarısının altında olan ailelere, 2 ayda bir 400 TL destek verdiğimiz Halk Kart projesini yürürlüğe koyduk. Şu anda bin 200 haneye ulaştı. Çankaya'nın en arka sıralardaki yurttaşlarımızı en ön sıraya aldık. Bunu evin kadınına veriyoruz.

- Sağlık Kart projemiz de bulunuyor, herkesin yolu özel sağlık kuruluşlarına düşüyor. Biz şu anda 52 tane özel sağlık kuruluşu ile çalışıyoruz. Çankaya Sağlık kart adı altında bunu alan Çankayalılar, işlemine göre yüzde 10-40 arasında bir indirim alıyorlar. Bu kartı almanın tek koşulu Çankaya'da oturmak. Herkes gelip belediyemizden alabilir."

DÖRT YABANCI BÜYÜKELÇİ EŞİ, BİÇKİ DİKİŞ KURSLARIMIZA GELİYOR

- Çankaya Belediyesinin kültür hizmetlerinden yararlanan yurttaş sayısı 750 bin. Zülfü Livaneli ve Nazım Hikmet Kültür Merkezlerini açtık. Yılmaz Güney sahnesini yıkıp yeniden açtık. Buralarda, hobi kursları, meslek edindirme kursları, klasik müzikte resimden sanata 54 branş var ve 27 Çankaya Evleri'nde de bu hizmetlerimiz sürüyor. Okuma yazma öğretmekten ebru, yabancı dillere kadar çalışıyor. 4 tane Büyükelçinin eşi de biçki dikiş kurslarımıza geliyor. 102 ülkeden kursiyer var.

