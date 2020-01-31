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İmamoğlu'ndan lale açıklaması: Bilim adamına yüzde yüz katılıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol ve şehir süslemelerine harcanan parayla yılda 6 kreş yapılabileceğini belirterek, israfları yok edecek çalışmalar yaptıklarını söyledi
 31 Ocak 2020 14:45
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İmamoğlu'ndan lale açıklaması: Bilim adamına yüzde yüz katılıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz" diyen Yer bilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak'ın sözlerine yüzde yüz katıldığını ifade ederek bu zamana kadar yol ve şehir süslemelerine harcanan parayı israf olarak değerlendirdi.

O PARAYLA 6 KREŞ YAPARIM

Saksılarda çiçek bakımı içinde 15 milyon harcandığını söyleyen İmamoğlu, "Ben böyle istemiyorum dedim. İstanbul halkının da isteyeceğini düşünmüyorum. Duvarlardaki çiçeklerin bakımı şu kadar bu kadar. Harcanan paraya yazık günah. Ben 2.5 milyona bir kreş kazandırıyorum. Yıllar boyu hizmet edecek. Her sene sadece çiçeklere harcanan parayla her sene 5-6 tane kreş kazandırırım. Beyefendinin söylediği gibi. O bakımdan israf kalemlerini yok edecek bir çalışma yapıyoruz arkadaşlarımla. İnşallah o yönde de kararlar alacağız. Ve bunu yapmayacağız. O da bir öneri. Evet simgesel bir bitkidir lale İstanbul için. Onun simgesini koruyacak ve insanlara anlatacak bir şekilde faaliyetler elbette yaparız. Onu yok saymayız, sayamayız . Tarihsel bir geçmişi var. Ama kalkıp on milyonlar liralıkta iş yapmayız. Yazık günah. Bu şehrin bu milletin parasına yazık. Bilim adamı beyefendiye yüzde yüz katılıyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Yaltırak: Deprem projelerinin maliyeti, 1 yıllık lale ekim bedeli
DHA
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