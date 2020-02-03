MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk başvuru kılavuzunu yayımladı.

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği" ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi" hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. İOKBS'ye başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz.

4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

5. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, idari ve mali açıdan sorumlu olacaklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecekler ve belgelerin eksik ya da yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edeceklerdir. Başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak "2020 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU" komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.

6. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

7. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, bu kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Bakanlıkça belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması halinde bu durumdaki öğretmenlerin başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu kılavuzda; İOKBS'nin uygulanması ve İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır.

3. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olması kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacaktır.

4. Sınav başvurusu 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

5. Öğrenciler "2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

6. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

7. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

8. Taksirli suçlar ile kabahat nevinde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

9. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS'ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

10. Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları halinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

11. İOKBS'ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi ve "2020 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU"nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü

tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.

12. Bu kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkanlardan yoksun olma durumu:

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname" de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı

esastır.

> "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1'de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

1.1. Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya

imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere

ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması halinde ise kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2020 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://e-

okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde, öğrencinin öğrenim

gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, "EK-1 Ö ğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname" ve

eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi

tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi,

sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı,

sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun

yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru

belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2.2. KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

> Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;

a. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

b. Kılavuzda yer alan "EK 2-Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 21 Şubat 2020 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler;

-Bir adet vesikalık fotoğraf

-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

-Onaylı denklik belgesi

-"EK 1- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

-"EK 2-Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

> Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrencilerin/velilerin, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

> Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrencilerden sınavı kazananlar, 2020-2021 öğretim yılından itibaren MEB'e bağlı yurt içindeki resmi örgün okul/kurumlarda

(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü halde, denkliği

usulüne uygun düzenlenmemişse

başvurusu geçersiz sayılır.

4. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini başvuru süresi içerisinde kontrol ve takip etmek; eksiklik, hata veya çelişki bulunması halinde velisi ile işbirliği yapılarak bilgileri güncellemek,

b. İOKBS'ye başvurmak isteyen ve şartları taşıyan öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda/internet adresinde duyurmak,

c. Velilerin ve öğrencilerin talep etmeleri halinde "2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na, http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,

ç. Okulunda sınav tedbir hizmeti alması gereken ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa bu öğrenci velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

d. Özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liselerinde öğrenim gören engelli öğrenciye ait "Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)", "Engelli Kimlik Kartı" veya "Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı"nı başvuru tarihlerinde RAM'a topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek,

e. Komisyon olarak, İOKBS'ye başvuracak öğrencilerin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını kontrol etmek, "2020 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU"nun imzalanmasını takip etmek ve onay ekranı üzerinde gerekli kontrolleri de yaparak onaylamak,

f. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusunu e-Okul sisteminde onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek; başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin başvurularını reddetmek,

g. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün internet erişim imkanlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak, ğ. Fotoğraflı sınav giriş belgesini elektronik ortamdan alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci velisine teslim etmek. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,

h. Öğrencilerin İOKBS'ye başvuru ve kayıt/kabul süresinde "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerindeki bilgilerinin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya bursluluk hakkını iptal etmek,

ı. Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve ilgilileri bilgilendirmek.

> Başvurusu elektronik ortamda (e-Okul/e-MESEM) onaylanmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak ve sınava katılamayacaklardır.

5. İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. e-Okul sistemi "Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri" bölümünde yer alan raporlar üzerinden okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,

b. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,

c. Sistemde bekleyen başvurusu bulunan okul müdürlüklerini, başvuru onay süresi bitmeden önce onay işlemini tamamlamaları için uyarmak,

ç. Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM'da sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM modülünde öncelikli olarak işlem görmesini sağlamak,

d. Sınav günü bu kılavuzun 7'nci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencil er için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve bu kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

6. SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.

Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.

7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

a. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren RAM'a müracaat etmesi zorunludur. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

b. Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM'a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

c. RAM'da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

ç. Sınavlarda öğrencilere gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından "Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu

(ÇÖZGER)", "Engelli Kimlik Kartı" veya "Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı" veya halen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmi tedbir) kararı belgelerinin örneğiyle RAM'a başvuru yapılması gerekmektedir.

d. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "Aslı gibidir" onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmi yazıyla engel durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM'a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

e. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir.

f. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM'ye gönderilmeyecektir.

g. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 17 Şubat 2020 tarihine kadar RAM'a yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu MEBBİS-RAM modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

ğ. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

> Aşağıda engel durumları belirtilen öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ancak, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine velisinin yazılı başvurusu üzerine diğer öğrencilerle birlikte sınava girmek isteyen öğrencilere tek kişilik sınav tedbiri uygulanmayacak olup bu öğrenciler sadece ek süre tedbirinden yararlanacaktır.

> Konu hakkında verilen dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi yazı ekinde ÖDSGM'ye gönderilecektir.

7.1. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler

7.1.1. Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dahil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda

öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır:

a. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kağıdı.

b. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kağıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.1.2. Total Düzeyde Görme Yetersizliği Olan (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.2. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler

İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

7.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.4. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler

Otizm spektrum bozukluğu olan (rett sendromu, asperger sendromu, dezintegratif bozukluk, atipik otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.5. Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da yazma becerisini engelleyecek uzuv kaybı (ampüte) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde yetersizliği bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecek olup bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

7.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

a. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. b. Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, hipertansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle aynı salona yerleştirilecektir.

Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının yedek gözetmen eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

7.7. Evde veya Sağlık Kuruluşunda Eğitim Alan Öğrenciler

Evde veya sağlık kuruluşunda eğitim hizmeti alan öğrencilere engel türlerine göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için MEBBİS-RAM modülünde işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, veliler / vasiler tarafından öğrencilerin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile

il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurmaları halinde evde veya sağlık kuruluşlarında sınav tedbir hizmeti verilecektir.

Bu dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ÖDSGM'ye gönderilecektir.

7.8. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

8. SINAVIN KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.

Tablo-1

5, 6 ve 7'nci Sınıflar Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilgiler 25

8. Sınıf Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

9, 10 ve 11'inci Sınıflar Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türk Dili ve Edebiyatı 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25 4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için;

5, 6 ve 7'nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden,

8, hazırlık sınıfı, 9, 10,11'inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden

(aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı oranında)

sorular yer alacaktır.

9. SINAV UYGULAMASI

5, 6, 7, 8, Hazırlık Soru Sayısı Sınav Saati ve Süresi Cevap Seçenek Sayısı Kitapçık Türü Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflar 100 Saat: 10.00 Süre:120 Dakika 4 (Dört) A-B

a. Sınav, 25 Nisan 2020 tarihinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile

10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

b. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçe rli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

ç. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.

> Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan öğrenciler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

> T.C. İçişleri Bakanlığı 5490 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanununa ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" gereği 15 (on beş) yaşından itibaren

nüfus cüzdanlarında/T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulundurulması zorunludur.

d. Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

e. Öğrenciler; fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesindeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava alınacaktır.

f. Öğrenciler, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri/geri dönüş zarfları, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav güvenlik poşetinden/geri dönüş zarfından çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

g. Öğrenci, cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

ğ. Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

h. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30

dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır. ı. Öğrenci, cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah, yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

i. Öğrenci, cevap kağıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

j. Cevap kağıdında bulunan "Bu alanda işaretleme yapmayınız." kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Her testin cevapları, cevap kağıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kağıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kağıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.

k. Öğrenci cevap kağıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir. Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kağıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.

l. Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kağıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

m. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde bu soruya verilen cevap, optik

okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

n. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından

okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

o. Cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav

başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kağıdına mutlaka

işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

ö. Sınav esnasında kopya çekildiğinin Bina Sınav Komisyonu veya salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına ekleyecektir.

p. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

r. Sınav bitiminden sonra:

i. Öğrenciler, cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

ii. Salon görevlileri, sınav evrakını toplayacak, sınav güvenlik poşetine/geri dönüş zarfına koyup, sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina Sınav Komisyonu salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini/geri dönüş zarflarını, dönüş sınav güvenlik kutularına koyarak kutuları seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli veya öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

10. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kağıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden/geri dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği halde işaretlemeyi cevap kağıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında "Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi"nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği halde, cevap kağıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10, 11'inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı 3 2 Matematik 3 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3

12. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS sonuçları 03 Temmuz 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

13. BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

13.1. Bursluluk Başlangıcı

Bursluluk hakkı, 01 Ekim 2020 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

13.2. Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18'inci maddesine göre yapılacaktır.

14. SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmi internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dahil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

EK-1

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

Velinin adı ve soyadı: Velinin öğrenciye yakınlık derecesi: Velinin işi ve iş yeri adresi: Velinin geliri: (Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin on iki ayı bulmaması halinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) Velinin eşi çalışıyor ise geliri: (Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin on iki ayı bulmaması halinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) Velinin diğer gelirleri: Ailenin net yıllık gelir toplamı: Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı: (Ailenin toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.) Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı ve soyadı ile yakınlık derecesi: (Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği)

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