'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, ucuz dönere ilişkin dikkat çekerek, halkın sağlığıyla oynayan ucuz dönerciler nedeniyle, işini layıkıyla yapan lokantacı esnafının her geçen gün işlerinin düştüğünü ve kepenk kapattığını, gidişat adına umutsuz olduklarını söyledi.Oda Başkanı Aztekin, "Ülkemizde ekonomik durgunluk, geçim sıkıntısı ortadayken bir de ucuz dönerciler, lokantacı esnafımızı oldukça mağdur etti. Ucuz dönerciler, ucuza satabilmek için döner hazırlarken içine et niyetine her şeyi koyuyor.

Kimisi zaten kayıt dışı, merdiven altı çalışıyor, hijyen koşulları yerlerde sürünüyor. Bunların sundukları et döneri, gerçek et döneri değil. Bizim klasik et dönerimizle aralarında dağlar kadar fark var. Ucuza satabilmek için döner hazırlarken içine ne olduğu belli olmayan maddeler kullanıyorlar. Hayvanların iç organları, yağ, yağlı kıyma, bağırsak, soya kıymasına kadar herşey var içinde. Bunun yanı sıra eksik tartarak haksız kazançlarını büyütüyorlar. Bir de son zamanlarda zincir dönerci şubelerinin sayısı oldukça arttı. Bunlarla ilgili de ucuza verdikleri et dönere karıştırdıklarına ilişkin çok çeşitli duyumlar alıyoruz." dedi.PORSİYONU 10 LİRAYA DÖNER OLMAZGıda tüketimimizde önemli bir yere sahip olan et dönerin kimi yerlerde 100 gramının 10 lira gibi rakamlarla satıldığını ve ucuza satılan dönerlerde sahtekarlık olduğunu vurgulayan Aztekin, "Kemikli eti 36 liraya alıyorum. Kemiksiz et ise 60 lira. Bir kilo kemiksiz etten pişmişi 6 porsiyon döner çıkıyor. Tarifemize göre 25 liradan verdiğimiz halde öyle ciddi karlarımız yok. Bugün bu işi hakkıyla yapanların bir porsiyon döneri 25 liranın altında vermemesi lazım. Porsiyonunu 10 liraya veriyorlar ki bu kurtarmaz. Bu işi layıkıyla yapanlar için kirası, işçi giderleri, SGK'sı, vergisi ve tüp-yakıt başta olmak üzere oldukça fazla giderleri var. 5 liraya, 6 liraya ayran dahil tavuk döner veriyorlar. Eti nereden geliyorsa bunlar bilinmiyor. Tavuk dönere patates bile katanları duyuyoruz. Bir yiyen bir daha yemiyor. Tavuk döner de kesinlikle 10 liranın altında olamaz. Bütün ilgili yerlere ucuz et ve tavuk döneri ile ilgili bize gelen şikayetleri iletiyoruz fakat, istenilen sonuçlar alınamıyor." diye konuştu.

Lokantacı esnafının AVM'ler yüzünden de mağdur olduğunu belirten Oda Başkanı Aztekin, "Lokantacı esnafımız hızla kan kaybediyor. Bizlere bir darbe de sayıları iyice artan AVM'lerin içinde yer alan zincir markaların mutfaklarından geliyor. Zaten sokaklarda, caddelerde lokanta enflasyonu var, ucuzcu dönerciler var, bir de AVM'lerin içindeki zincir dönerci şubeleri, fast-food restoranları ve çok iddialı ülke mutfaklarından örnekler sunan zincir şubeler de bizleri mağdur ediyor. Alışveriş yapmayanları bile alışveriş merkezlerine çeken AVM'lerdeki bu tür zincir şubeler lokantacı esnafımızın işlerini oldukça düşürdü. Lokantacı esnafımız her yerden, her şekilde darbe yiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Gazetesi