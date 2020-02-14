Haluk Levent'ten Robin Hood açıklaması: Onu tanıyorum ama...

Levent, "Ben Robin Hood'u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor" ifadesini kullandı.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla dikkatleri çeken sanatçı Haluk Levent'ten Robin Hood açıklaması geldi.

Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulunan gizemli hayırseverin kimliğinin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Erdoğan Uludağ olduğu iddia edilmişti.

"ROBIN HOOD'U TANIYORUM AMA..."

Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne yardım yapan arkadaşı Erdoğan Uludağ'ın Robin Hood olmadığını duyurdu. Haluk Levent paylaşımında, "Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi. Ben ise Robin Hood'u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor.