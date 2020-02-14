Mahkemeden, güvenlik soruşturması davasında AYM ile uyumlu karar
Ankara 5. İdare Mahkemesi, güvenlik soruşturmasından dolayı iptal edilen atama işleminde, idarenin savunmasını aldıktan sonra işlemi iptal etti.
|14 Şubat 2020 12:51
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Ankara 5. İdare Mahkemesi, 2017/5 KPSS tercih işlemlerinde Sağlık Bakanlığına yerleşen ancak güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için ataması yapılmayan adayın açtığı davada, Anayasa Mahkemesinin kararını gözönünde bulundurarak, işlemin iptaline karar verdi.
İŞTE MAHKEME KARARI
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