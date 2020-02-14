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Mahkemeden, güvenlik soruşturması davasında AYM ile uyumlu karar

Ankara 5. İdare Mahkemesi, güvenlik soruşturmasından dolayı iptal edilen atama işleminde, idarenin savunmasını aldıktan sonra işlemi iptal etti.
 14 Şubat 2020 12:51
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Mahkemeden, güvenlik soruşturması davasında AYM ile uyumlu karar

Ankara 5. İdare Mahkemesi, 2017/5 KPSS tercih işlemlerinde Sağlık Bakanlığına yerleşen ancak güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için ataması yapılmayan adayın açtığı davada, Anayasa Mahkemesinin kararını gözönünde bulundurarak, işlemin iptaline karar verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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