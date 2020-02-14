Bakan Albayrak'tan 'cari denge' açıklaması
|14 Şubat 2020 13:07
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Bugün açıklanan cari denge rakamları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." ifadelerini kullandı.
Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu. Konula ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak, "Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." dedi.
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