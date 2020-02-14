LPG'yi ilk kez otomobilde denemişti, şimdide motor tasarladı

1978 yılında benzinle çalışan otomobile tüpgaz takarak LPG'yi otomobilde ilk kullanma fikriyle tanına usta bu seferde kare pistonlu ve yuvarlak pistonlu iki adet motor yaptı. Yüzde 70'e kadar yakıt tasarrufu sağlayacağı iddia edilen motor için bir hafta sonra testler yapılacak.

1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikriyle tanına ve o dönemde tüpgazla bunu otomobilde kullanmayı deneyen 69 yaşındaki Halit Avcıoğlu bu seferde iki adet kare pistonlu ve yuvarlak pistonlu 2 adet araç motoru tasarladı. Tekirdağ Sanayi Sitesinde yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla tasarlanan motorlar Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçıl ile Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Güney Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker tarafından da incelendi. Kare pistonlu ve yuvarlak pistonlu 2 yerli ve milli iki araç motorunu yapmak için yaklaşık 4 yılını veren Avcıoğlu, ülkeye faydalı olmak için çabaladığını ifade etti. Avcıoğlu'nun tasarladığı motorla yüzde 70'e kadar yakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Motorun küçük parçaları tamamlandıktan bir hafta sonra gerekli testler için marşa basılacak.

"Ben bununla uğraşalı belki 3-4 seneyi geçmiştir"

Daha önce motor yaptığını, amacına uygun istediğim şekle soktuğunu ama amatörce demir döküm olması gereken yerleri demirden alüminyum olması gereken yerleri yine saçtan malzemelerle gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Çalıştırdım amacıma uygun oldu. İstiyorum ki arabanın üzerine takıp test yapabilmek. Bunun içinde daha orijinal bir şekliyle monte etmek istiyorum. Nitekim ona da yaklaştım az bir parçaları kaldı. Onu da tamamladıktan sonra inşallah arabanın üzerine koyup testini yapacağız. Ben bununla uğraşalı belki 3-4 seneyi geçmiştir. Ama hep kısım kısım, parça parça yani en son halini alacak şekle sokana kadar bu kadar zaman kaybettim. Yani bir şeyi hemen bir defada yazıp çizip hazırlamak mümkün değil. Bir yeri yapıyorsunuz öteki tarafı uyum sağlamıyor. Yani bunun birbirinin üzerine uydurarak en sonda bilgisayar üzerinde çalıştırmak kaydıyla parçalarını yaptırdım" dedi.

"Gıpta ile seyrettiler"

Dünya üzerinde önemli olan az enerji çok güç olduğunu da ifade eden Avcıoğlu, "Hava kirliliği artı uzun ömür. Yani bunun için uğraşılıyor. Ne yaptılar bugüne kadar, hiçbir blok üzerinde bir oynama işlem yapmadılar. Hep silindirin kapağı, işte elektronik, işte yakıtı nasıl daha inceltip daha az verilerle aynı gücü elde ederiz. Bu şekilde çalışmalar oldu. Bu motorumda elektronik hiçbir şey olmayacak. Sadece su göstergesi, yağ göstergesi , yakıt göstergesi bunun haricinde eski bundan 50 sene önceki arabalara dönmüş şeklini alacak bu haliyle. Sağ olsun arkadaşlarda ilgi gösterdiler. Geldiler incelediler. Üniversitedeki motor mühendisi arkadaşlar onlarda gıpta ile seyrettiler. Dediler bu haliyle olmaz bu daha da geliştirilebilir. Daha güzel dizayn edilebilir. Kullanılması gereken parçalar, malzemeler ona göre hesaplanır, ölçülür. Dendiği gibi hakikatten bu daha performanslı, yani daha az yakıtla aynı gücü elde etme veya mevcut yakıtla en az 2-3 kat daha güçlü hale sokma mümkün olduğunu onlarda ön gördü" diye konuştu.

".Benzini püskürterek değil. Buharı ile kokusuyla çalıştıracağım"

Resmi kanaldan incelemeye geldiklerini ama hiçbir talepte bulunmadığını da ifade eden Halit Avcıoğlu, "Ülkem böyle bir şey yapılabilsin diye uğraşıyorum. Haliyle bizde bundan sebepleneceğiz. Ama olsun çıksın neden bizim ülkemizde de olmasın. Bizim ülkemizde ne cevher arkadaşlarımız, mühendislerimiz var. Ama imkansızlıktan, desteksizlikten kimse bir şey yapamaz hale geldi. Böyle ne cevher arkadaşlarımız var ama arkaları yok, destekleri yok. Bugün pistonu gömleği her şeyi Türkiye'de yapılabiliyor bildiğim kadarıyla. Bu bir motor nedir yani. Bir blok, bir krank, bir silindir kapağı içindeki detaylar. Artı benim bir tasarımım daha var. Silindir kapağını dahi sibopsuz yapacağım. Benzini püskürterek değil. Buharı ile kokusuyla çalıştıracağım. Nitekim çalıştırdım. Ben bunların testlerini yaptım. Boşa atmıyorum yani. Bunları kanıtlayacağım elbet. Ama ne var biraz zaman ve imkan" ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu açıklamasının devamında, "Bir hafta sürmez. Bir hafta sonra arabanın üzerine monte edeceğim göreceksiniz. Tabi kendi, imkanlarıma testini yapacağım kendi imkanlarımla. Ondan sonra gerekli mercilere gidecek orda da testten geçecek, incelenecek gerçek niteliği nedir. Gerçekten az enerji çok güç elde edilebiliyor mu? Ömür açısından nedir. Hava kirliliği açısından nedir. Bunları inceleyecek haliyle. LPG'nin bulucusu benim. Ben icat ettim ama maalesef başkaları sebeplendi. O yüzden iflas ettim. Türkiye'de değil ben dünyada böyle bir şeyin varlığını bilmiyordum. Dünyada ben yaptım diyorum ve de ben yaptım. 1977-78'de hiç duyulmuş muydu tüple yürüyen araba" diyerek açıklamasını noktaladı.