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Kadir Şeker, cazevine girdikten sonra ailesinden ilk bunu istemiş

Sevgilisini döven Özgür Duran adlı şahsa engel olmak isterken ölümüne sebep olan Kadir Şeker cezaevinde ailesiyle görüştü. Kadirin ağabeyi, 'Olaydan sonra üniversiteye hazırlık kitaplarını istemişti. Görüşmede ise Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm' dedi
 14 Şubat 2020 17:44
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Kadir Şeker, cazevine girdikten sonra ailesinden ilk bunu istemiş

TIP fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ailesiyle görüştü

Kadir Şeker, geçen salı günü cezaevinde ailesiyle görüştü. Görüşmeye katılan ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, görüşmenin yarım saat kadar sürdüğünü belirtti. Görüşmelerin ilk dakikalarında herkesin ağzında kelimelerin düğümlendiğini belirten Hidayet Fatih Şeker, şunları söyledi:

"Açık görüş olarak Kadir ile konuşma şansımız oldu. Sanırım ayda bir defa açık görüş hakkı var. Görüşmenin ilk dakikalarında hiç kimsenin ağzından bir kelime çıkmadı. Duygusal bir andı. Sonra konuşup sohbet ettik. Annem ve babam duygulandı. Yarım saat kadar sürdü. Kardeşim yorgun ve bitkin bir haldeydi."

"Üniversiteye hazırlık kitaplarını istedi"

Şeker sözlerine, "Olaydan sonra üniversiteye hazırlık kitaplarını istemişti. Görüşmede ise Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm. Kardeşim hala olayın şokunda olduğu için üzgün görünüyordu. Bu konuyla ilgili bizde bir şey sormadık, kendisi de anlatmak istemedi" şeklinde devam etti.

Katil denilmesi üzmüş

Kendisi için 'katil' kelimesinin kullanılmasından üzgündü duyduğunu dile getirdiğini ifade eden Şeker, "Sosyal medyada ve ana akım medyada destek gördüğünü, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yaptığını ilettik. Bu durumun ona moral verdiğini gördüm. Ayrılırken daha morali düzeldi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'tan Kadir Şeker açıklaması
Memurlar.Net
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