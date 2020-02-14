Pakistan'da, Erdoğan'ın namazı kıldırması istendi
Pakistanlı imam, Pakistan Devlet erkanının önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "namazı siz kıldırın" dedi
|14 Şubat 2020 19:02
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Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile saf tuttu. Camide Pakistanlı imam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazını kıldırmasını istedi. O anlar kameralara yansıdı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından Cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.
Camide Pakistanlı imam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazını kıldırmasını istedi.
O anlar kameralara yansıdı.
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