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Pakistan'da, Erdoğan'ın namazı kıldırması istendi

Pakistanlı imam, Pakistan Devlet erkanının önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "namazı siz kıldırın" dedi
 14 Şubat 2020 19:02
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Pakistan'da, Erdoğan'ın namazı kıldırması istendi

Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile saf tuttu. Camide Pakistanlı imam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazını kıldırmasını istedi. O anlar kameralara yansıdı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından Cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.

Camide Pakistanlı imam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazını kıldırmasını istedi.

O anlar kameralara yansıdı.
Memurlar.Net
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