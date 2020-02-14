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AFAD ipli teleferikle hastayı çay üzerinden geçirdi

Adana'nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, kestirme olarak kullandığı yoldaki köprünün yıkılması nedeniyle AFAD ekiplerince Çakıt Çayı üzerine iple kurulan teleferik sistemi sayesinde karşıya geçirilerek hastaneye kaldırıldı.
 14 Şubat 2020 21:28
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AFAD ipli teleferikle hastayı çay üzerinden geçirdi

Adana'nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, kestirme olarak kullandığı yoldaki köprünün yıkılması nedeniyle AFAD ekiplerince Çakıt Çayı üzerine iple kurulan teleferik sistemi sayesinde karşıya geçirilerek hastaneye kaldırıldı.

Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Pozantı ilçesinde rahatsızlanan bir kişinin imdadına yetişti. Belemedik Mahallesi'ne kestirme ulaşımı sağlayan köprünün yıkılması nedeniyle hastaneye gidemeyen 70 yaşındaki Süleyman Örs, AFAD ekiplerince Çakıt Çayı üzerine kurulan ipli teleferikle karşıdan karşıya geçirildi. Ambulansa alınan Örs'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından Örs, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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