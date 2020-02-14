BDDK duyurdu: Elazığ ve Malatya'da 2021'e kadar...
BDDK: 1 Ocak 2021'e kadar Elazığ ve Malatya'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri 2 katı olarak uygulanacak.
|14 Şubat 2020 21:32
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