HES oyununa Beştepe freni

Rize'nin Güneysu ilçesinde iki yıl önce başlatılan ve 'yol inşaatı' denilen çalışmanın aslında mahkemece iptal edilen HES projesi olduğu anlaşılınca vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. CİMER inşaatı durdurdu.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da vatandaşlar, 2 sene önce başlayan inşaatı Karayolları'nın yol yapımı sandı. Ancak yapılanın yol değil, 5 sene önce Danıştay'ın iptal ettiği HES projesi olduğu anlaşıldı. Köylüler, HES'in durdurulması için hem dava açtılar hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet ettiler. CİMER projeyi durdururken şirkete para cezası kesilmesini de sağladı.

Güneysu'da yapılmak istenen hidroelektrik santralının (HES) ikinci kez iptali için 15 Ocak'ta idare mahkemesine başvuran, ardından imza kampanyası başlatan Güneysulular, hukuksuz HES projesini 30 Ocak'ta da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet ettiler. Şikayet başvurusunda, Güneysu Alicik I ve II HES projesinin yasal izinleri alınmadan inşaatına başlandığı, bu nedenle durdurulması istendi.

CİMER'e yapılan şikayet, DSİ Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yanıtlandı. CİMER'in ilettiği DSİ yazısında, hem şirkete para cezası kesildiği hem de projenin ivedilikle durdurulmasının istendiği belirtilerek özetle şöyle denildi: "Bölge Müdürlüğümüzce proje sahasında yapılan incelemelerde yer teslimi yapılmadan cebri boru imalat çalışmalarına başlandığı tespit edilmiş olup, 6200 sayılı Kanun ve Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında şirkete idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca gerekli tüm yasal izinler alınıncaya kadar her türlü güvenlik önlemi alınarak sahadaki projeye ait çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği şirkete bildirilmiştir."

CUMHURBAŞKANI'NIN KÖYLÜLERİ ŞAŞKIN

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: Handüzü Yaylası Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender adına Rize İdare Mahkemesi'nde projenin iptali için dava açan ve Derelerin Kardeşliği Platformu'nun kurucu başkanı da olan avukat Remzi Kazmaz, CİMER'den gelen yanıtı şöyle değerlendirdi: "Cumhurbaşkanı'nın köyünde derelerimizin kurumasına neden olan, Karayolları'nın yasal olmayan çalışmaları nedeniyle para cezası kestiği bu şirketin çalışmasına hala daha nasıl izin verildiğine köylülerimiz şaşırıyor. DSİ'nin şirkete yaptığı ihtar var. Çünkü dere suyunun debisi önceki yıllara oranla azalmış. Tekrar ölçüm yapılıncaya kadar çalışmalarının durdurulması uyarısına rağmen şirket çalışmaya devam ediyor. Biz yeni bir şikayet başvurusu yaptık."