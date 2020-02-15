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KDK'den GİB'e 'onay almadan emekli maaşına haciz uygulamayın' kararı

Emeklilik maaşına muvafakat alınmadan uygulanan haczin kaldırılması başvurusunda bulunan vatandaşın durumunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığına emekli maaşına konulan haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin iadesi ve muvafakat alınmadan emekli maaşlarına haciz uygulanmaması tavsiyesinde bulundu
 15 Şubat 2020 12:13
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KDK'den GİB'e 'onay almadan emekli maaşına haciz uygulamayın' kararı

- Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) muvafakat alınmadan emekli maaşlarına haciz uygulanmaması tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir vatandaş 2006 yılında vergi borcu varken iş yerini kapattığını ve 2018 yılında Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi alacağına karşılık emekli maaşına üçte bir oranında haciz işlemi uyguladığını iddia ederek, KDK'ye emekli maaşındaki haczin kaldırılması talebiyle başvuru yaptı.

Vatandaşın durumunu inceleyen KDK, konuya ilişkin kanaatinde, herkesin sosyal güvenlik hakkı bulunması ve sosyal riskler karşısında asgari bir hayat seviyesinin teminat altına alınmasının anayasal bir hak, emeklilik aylığının da anayasa güvencesi altındaki sosyal güvenlik haklarından olduğuna işaret etti.

Kurum, sosyal güvenlik hakkı ile doğrudan ilgili olan emeklilik aylığına muvafakat alınmadan haciz uygulanmasının sosyal güvenlik hakkıyla bağdaşmadığı; gerek Anayasa Mahkemesi gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında olduğu gibi emeklilik aylığı mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirildiğinde söz konusu kesintilerin iade edilmesi gerektiği kanaatine vardı.

Haczin kaldırılması sonrasında yapılan kesintilerin iadesi için ayrıca bir başvuru yapılarak bürokrasiye sebebiyet verilmesinde hukuki yarar bulunmadığına karar veren kurum, tüm bu gerekçelerle muvafakat alınmadan emekli maaşına yapılan haciz uygulamasında hukuka ve hakkaniyete uygunluk tespit edemediğini kaydetti.

KDK, başvuranın emekli maaşına konulan haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin iadesi ve muvafakat alınmadan emekli maaşlarına haciz uygulanmaması yönünde GİB'e tavsiyede bulundu.
Anadolu Ajansı
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