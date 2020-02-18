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Üniversite öğrencileri 'Çürük raporu var' deyip derse girmedi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Yerleşkesi Sosyal Bilimler-Teknik Bilimler'de eğitim gören öğrenciler, okul binalarının çürük raporu olmasına rağmen canlarının hiçe sayıldığını öne sürerek, bugün derse girmedi ve eylem yaptı.
 18 Şubat 2020 15:14
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Üniversite öğrencileri 'Çürük raporu var' deyip derse girmedi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Yerleşkesi Sosyal Bilimler-Teknik Bilimler'de eğitim gören öğrenciler, okul binalarının çürük raporu olmasına rağmen canlarının hiçe sayıldığını öne sürerek, bugün derse girmedi ve eylem yaptı.

Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde yer alan yerleşkede yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görüyor. Deprem gözlem cihazının yer aldığı yerleşkede yaşanabilecek bir deprem sonrası sağlam bina kalmayacağını kaydeden öğrenciler, ceset olarak değil diplomalarıyla okuldan ayrılmak istediklerini söylediler.

Yerleşke nizamiyesinde bir araya gelen öğrencilerden adına konuşan Çağla Atıcı, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Yerleşkesi Kampüsü olarak can güvenliğimizin olmadığını bilmekteyiz. 30 yılı aşkın süredir bulunan çürük raporuna karşın bize herhangi bir sağlamlık raporu sunulmamıştır. Ne bizlerin ne de hocalarımızın can güvenliği bulunmamaktadır. Bizler can güvenliğimiz altında eğitim öğretime devam etmek istiyoruz. Tek niyetimiz budur. Yetkililerden gereğinin yapılmasın arz ediyoruz" dedi.

Okul içerisinde sürekli tedirgin oldukların kaydeden Amine Şahin ise, "Bu okul içerisinde hiçbir aktiviteye katılamıyoruz. Yangın tatbikatı dahi yapamadık. Nedeni öğrencilerin aynı anda hareket etmesi okulun yıkılma ihtimali olmasıdır. Biz hocalarımıza soruyoruz, okulumuzun çürük raporu olmasına rağmen bize gerekli açıklama yapılmıyor. Bizim bu durumdan ailelerimizin haberi dahi yok. Bizim burada hayatımız tehlikede. Ailelerimiz de bu işe karışırsa ne olacak o zaman? Bizim burada başımıza bir şey gelse ne cevap verecekler? 2000 yılından bu yana çürük raporu olmasına rağmen ama herhangi bir açıklama söz konusu değil. Bizler de her gün bu okula geleceğiz ama derslere girmeyeceğiz. Okulumuzda gerekli önlemler alınır ya da okulumuzu değiştirecekler" diye konuştu.

Öğrencilerden Berkay Akkaya da, "Karacasu kampüsünde bizim binada 3 bin 50 öğrenci var. Elazığ ve Van'da depremler yaşandı. Biz burada iken ders sırasında deprem olduğu zaman görevliler ve konuştuğumuz kişiler bizim burada cesedimizi toplamaya mı gelecekler? Yoksa sesimize kulak mı verecekler" dedi.

Konuyla ilgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, "Bu bölgenin mimarı projesi hazır. Resmi Gazete'de ilan edildi. Resmi Gazete'de ihaleye çıkmak mevzuat açısından mümkün değil. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılarak ihaleye çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Yerleşkesi Sosyal Bilimler-Teknik Bilimler öğrencileri olaysız dağıldı.
İhlas Haber Ajansı
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