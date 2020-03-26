İhsan amcanın hikayesi: Kilim dokuyup 6 çocuk büyüttü

İhsan amcanın hikayesi akşivlerden çıktı: Kilim dokuyup 6 çocuk büyüttü

Milliyet Ankara'nın haberine göre Ankara'da M.T.E isimli gencin, kendisini polis gibi tanıtarak 80 yaşındaki Ali İhsan Yavaşça'yı "Neden sokaktasın, ceza kesmemiz lazım" diyerek korkuttuğu görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Yavaşça, 4 yıl önce Ankara Ulus'taki dokumacılık dükkanının kapılarını Milliyet Ankara Eki'ne açmıştı. Bir bodrum katında yıllarca dokumacılık yapan Yavaşça, 30 yıl kilim dokuyarak 6 çocuk büyüttü. Söyleşinin yapıldığı 2016'da eşi hayatta olan, ancak 2017'da eşini kaybeden Yavaşça dükkanını daha sonra kapatmıştı. Yavaşça, insanların artık el emeği ürünleri tercih etmemesinin dokumacılığı öldürdüğünü anlatmıştı.

4 yıl önceki haber

8 Temmuz 2016'da yayımladığımız haber şöyleydi: Hacı Bayram'daki meydan düzenlemesinin ardından dükkanı yıkılan ve yeni bir dükkan açamayan Yavaşça, Uzunyol Sokak'ta baba mesleği el dokumacılığı yapıyor. 1960'da askerlik için geldiği Ankara'dan memnleketi Gaziantep'e dönmeyen Yavaşça, başkentte evlendi. Dokumacılıktan önce lokantacılık yaptı. 1987'de abisinin memleketten gönderdiği dokuma kilimleri satarak mesleğe adımı attı. Borca girerek kilimler aldığını söyleyen Yavaşça, başına gelen hırsızlık sonrası batmanın eşiğine geldiğini anlattı. 6 çocuk, 11 torun sahibi Yavaşça, "Eskiden işleme yapıyordum. Ama artık iyi görmüyorum" dedi.



'Şikayetçi değilim'

Yavaşça, M.T.E.'nin videosunu çektiği gün 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyledi. Kollarındaki ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini belirten Yavaşça "Hastaneden çıktım, yolda yanıma gelen cep telefonlu genç, 'Çabuk buradan git, yoksa ceza yazarız' dedi. Ben de uzaklaştım. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme, M.T.E. adlı gencin "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan 15 gün evinden çıkmamasına, sonra evine yakın huzurevini haftada iki gün ziyaret etmesine hükmetti.