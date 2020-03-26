TÜBİTAK, Covid-19 konusundaki bilimsel gelişmeler için özel site açtı
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR yaptığı açıklamada, COVID19 konusunda Türkiye ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için TÜBİTAK'ın özel bir sayfa açtığını duyurdu.
|26 Mart 2020 14:11
|Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR'ın yaptığı açıklama:
#COVID19 konusunda Türkiye ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri @Tubitak portalından takip edebilirsiniz.
Yetkinlikler başlığında araştırmacılarımızın çalışma alanlarını göreceksiniz.
Bilimsel kapasitemizi harekete geçirerek bu mücadeleyi kazanacağız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
26 Mart 2020 14:59
|TOKİ'den ev alanların taksit ödemeleri ertelendi
26 Mart 2020 14:25
|Emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlandı
26 Mart 2020 14:15
|Samsun ve Tekirdağ Belediyesi personel alım ilanları ertelendi
26 Mart 2020 14:11
|Yaşlı amcaya kötü davranan polis açığa alındı
26 Mart 2020 14:11
|KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
26 Mart 2020 14:05
|İstanbul Adliyesi en sakin günlerini geçiriyor
26 Mart 2020 13:42
|RTÜK'ten medya kuruluşlarına koronavirüs önerileri
26 Mart 2020 13:34
|Başkan Ali Erbaş'tan teşkilat çalışanlarına tebrik mesajı
26 Mart 2020 13:22
|Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
26 Mart 2020 13:14