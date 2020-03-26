1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki 48 saatlik ameliyatı sona erdi. ABD'de tedavi gören Kayra, korona virüs sonrası tedavisi tamamlanmadan Türkiye'ye geri döndü
 26 Mart 2020 18:31
Yazdır
300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki 48 saatlik ameliyatı sona erdi. ABD'de tedavi gören Kayra, korona virüs sonrası tedavisi tamamlanmadan Türkiye'ye geri döndü.

Bursa İnegöl'de 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve geçen süre zarfında 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş, son olarak ABD'de 48 saatlik bir ameliyat geçirmişti. Zorlu ameliyat sonrası ABD'de tedavi gören Kayra, son dönemde yaşanan korona virüs sonrası tedavisi tamamlanmadan Türkiye'ye geri döndü.

Türkiye'ye gönderilme kararı alındı

Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları olan Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar görmüştü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, geçtiğimiz 27 Temmuz'da ABD'nin Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapılan Kayra, yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra, operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta bir kez daha ABD'ye giden ve yaklaşık bir aydır Amerika'da bulunan Kayra, 48 saat süren son ameliyata alındı. 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra'ya bu kez kolon nakli yapıldı. Küçük çocuk daha önce yapılan gırtlak ameliyatının ardından kolon nakliyle birlikte ağzından beslenmeye başladı. Uzun yıllar sonra ağızdan su içen ve su gıdalar tüketmeye başlayan Kayra'nın ABD'deki tedavisi devam ediyordu. Ancak dünya genelinde yaşanan korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin de karantinaya çevrilmesi nedeniyle Kayra'nın anne ve babasıyla birlikte doktorlar tarafından Türkiye'ye gönderilme kararı alındı.

Türk Hava Yollarının Boston'dan kalkan tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan Kayra ve ailesi, saat 16.30'da İstanbul'a ulaştı. İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapan Kayra Karataş ve ailesinin korona virüs tedbiri kapsamında Bursa'daki evlerinde 14 gün süreyle karantinada kalacakları öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABB koronavirüs nedeniyle yardım kampanyası başlattı
26 Mart 2020 18:54		 Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli
26 Mart 2020 18:33
Yurt dışından gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
26 Mart 2020 18:25		 Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: Oğlum bunun içinden harçlık alın
26 Mart 2020 18:23
Başsavcılıktan, cezaevinde koronavirüs iddialarına yalanlama
26 Mart 2020 18:15		 Sosyal mesafeye 'Bir elin nesi var iki elin riski var' mesajıyla dikkat çektiler
26 Mart 2020 18:11
Karabük'te çekirge istilası korkuttu
26 Mart 2020 17:25		 Valilikten 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama
26 Mart 2020 16:45
Beykoz'da 'Koronavirüs mezarlığı' iddiası
26 Mart 2020 16:31		 Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının isim ve fotoğrafına soruşturma
26 Mart 2020 16:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti20:04 - İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti20:00 - Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat19:56 - Çin, yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı19:50 - Hastane'den Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklama19:46 - 'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'19:42 - Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi19:38 - Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri19:34 - İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı19:30 - Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
19:26 - Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi19:25 - ÖSYM Yeni sınav tarihlerini açıkladı19:19 - Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı19:15 - Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı19:11 - Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası19:07 - Havaalanındaki Cezayirliler Karabük'e getiriliyor19:03 - SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı18:58 - Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
camilerde sela okunması 3
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 3
25.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
sayenizde 1
Pol Pot 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
sakin ol champ.evdeyim 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam