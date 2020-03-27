1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuklar canavar istiyor, yetişkinler çalıkuşu

2019 yılında halk kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitapların listesi açıklandı. Çocuk edebiyatında Adam Blade'in 'Canavar Peşinde' kitabı, yetişkin edebiyatında ise Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' en çok ödünç alınan kitaplar oldu.
 27 Mart 2020 07:29
Yazdır
Çocuklar canavar istiyor, yetişkinler çalıkuşu


Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal, halk kütüphanelerinden 2019 yılında en çok ödünç alınan kitapları açıkladı. 23 kitaptan oluşan listenin zirvesine 23 bin 410 ödünç alma ile çocuk edebiyatından Adam Blade'in 'Canavar Peşinde' kitabı yerleşti. Yetişkin edebiyatında ise Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' 10 bin 873, Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna'sı ise 9 bin 729 ödünç alma ile okurların tercihi oldu. Dernek, koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan insanları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla 'Evde Kitap Okuyorum' kampanyası başlattığını da duyurdu.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: Dernek Başkanı Kartal'ın Hürriyet'e açıkladığı 2019 yılında en çok ödünç alınan kitaplar listesindeki 23 kitap ve ödünç alınma rakamları sırasıyla şöyle oldu:

'SEFİLLER' DE VAR 'TUTUNAMAYANLAR' DA

"Adam Blade'in 'Canavar Peşinde' (23 bin 410), Salih Memecan'ın 'Limon ile Zeytin' (14 bin 643), Jeff Kinney'in 'Saftirik Greg'in Günlüğü' (11 bin 27), Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' (10 bin 873), Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' (9 bin 729), Jose Mauro de Vasconcelos'un 'Şeker Portakalı' (9 bin 474), Franz Kafka'nın 'Dönüşüm' (8 bin 914), Sabahattin Ali'nin 'Kuyucaklı Yusuf' (7 bin 933), Mustafa Orakçı'nın 'Levent' (7 bin 212), Victor Hugo'nun 'Sefiller' (7 bin 202), Jack London'un 'Beyaz Diş' (7 bin 168), Paulo Coelho'nun 'Simyacı' (6 bin 819), Birsen Ekim Özen'in 'Şirin' (6 bin 531), Edmondo de Amicis'in 'Çocuk Kalbi' (6 bin 479), Cengiz Aytmatov'un 'Beyaz Gemi' (6 bin 407), Christy Brown'un 'Sol Ayağım' (6 bin 394), Athur Conan Doyle'nin 'Sherlock Holmes' (6 bin 394), Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 'Yaban' (6 bin 342), Peyami Safa'nın 'Dokuzuncu Hariciye Koğuşu' (6 bin 266), George Orwell'in 'Hayvan Çiftliği' (6 bin 224), Adam Fawer'in 'Olasılıksız' (6 bin 81), Namık Kemal'in 'İntibah' (6 bin 1), Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar' (5 bin 940)."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Koçak'tan 13 maddelik öneri: Zoom kullanın
27 Mart 2020 09:11		 DSÖ'den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun
27 Mart 2020 08:15
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
27 Mart 2020 08:00		 Tık peşindeki gençleri virüs de durduramıyor
27 Mart 2020 07:30
Koku almamak korona belirtisi midir?
27 Mart 2020 07:18		 Geliri az olanlar çağrıya uymadı
27 Mart 2020 07:16
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
27 Mart 2020 07:03		 Suda tasarruf zamanı: Barajlar kırmızı alarm veriyor
27 Mart 2020 06:52
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
27 Mart 2020 06:31		 THY'den dış hat uçuş noktalarına ilişkin açıklama
27 Mart 2020 04:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - Diyanet, hac işlemlerini erteledi09:11 - Prof. Koçak'tan 13 maddelik öneri: Zoom kullanın09:06 - Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir09:02 - Küçük çocuğuna bakmak durumunda kalacak olan babalar için idari izin düşünülmeli!09:02 - Test sayısı 10 bini aşacak09:00 - İnternette maske ve hijyen ürünler tuzağı09:00 - Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce Şırnak'a hediye ettiği otobüsü geri istedi08:50 - Bu Köye girmek için sağlık raporu şart08:39 - Mesleki Eğitimin Paradoksu: Güçlü toplumsal mutabakat, düşük istihdam08:32 - Belediye'den, büyük beğeni toplayan sokak konseri
08:31 - Koronavirüs için Psikolojik Danışmanlık Hattı açıldı08:15 - DSÖ'den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun08:09 - THY sadece 4 ülkeye uçacak08:04 - Gıda zincirinde sihirli formül ne?08:00 - Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış07:50 - Çin ile 5 milyar $'lık 'varlık' imzası07:40 - Tedaviye 'korona' duvarı07:31 - Fırsatçılara geçit yok: Maske stoklayanlara ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
ABD, vaka sayısında Çin'i geçti
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
Ötelemede hayal kırıklığı, tüketici faiz ödeyecek
Korona ile mücadele eden 26 dev savaşçı
Tık peşindeki gençleri virüs de durduramıyor
İspanya'da sağlık sistemi çöktü, OHAL ilan edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 2
corona virüsü 1
bilim kurulu 1
dilek tahtalı 2
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 2
sakin ol champ.evdeyim 1
sayenizde 1
corona virüs vaka sayısı 2
Pol Pot 1
kapitalizm 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Cerrahpaşa Üniversitesi sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam