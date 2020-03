Zülfü Livaneli'nin imza gününde 'korona' bulaştı

Hürriyet'ten Rıza Canikligil'in haberine göre: Zülfü Livaneli'nin 'Seranad' kitabının İngilizce baskısının tanıtımı için yaklaşık bir ay önce ABD'nin New York kentinde bir dizi konser ve imza günü düzenlendi. Livaneli, 27 Şubat tarihinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve bir süre gözlem altında tutuldu. Kısa süre içinde taburcu edilen sanatçı, 1 Mart akşamı 'Drom' adlı mekanda şarkıcı Demet Sağıroğlu ile birlikte konser verdi. Fakat program dahilindeki diğer konserler Livaneli'nin rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilemedi. 4 Mart akşamı New York'taki 'The Marmara-Park Avenue' adlı otelde 'Serenad' kitabının İngilizce baskısı için imza günü yapan Livaneli, buradaki davetlilere mini bir konser de verdi.

BİRÇOK KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İşte özellikle bu oteldeki organizasyona katılan onlarca Türk'te COVID-19 tespit edildi. Etkinliğe katılan gazeteci Zafer Mutlu da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ayrıca otelin sahibi Kağan Gürsel başta olmak üzere organizatörler ile etkinliğe katılan New York'taki çok sayıda işinsanında koronavirüs tespit edildi. Ancak bu kişilerin durumunun ağır olmadığı ve hepsinin kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

HERKESE BULAŞMIŞ OLABİLİR

Oteldeki etkinliğe katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk işadamı, test yaptırmadığını ama kendini çok iyi hissettiğini söyledi. İşadamı ancak yine de karantinada olduğunu belirterek "O geceye katılan yaklaşık yüz kişiden hemen hemen herkese virüs bulaşmış olabilir. Benim tanıdığım 12 kişinin testi pozitif çıktı" dedi.