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Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia

Korona virüsü ile ilgili Cambridge Üniversitesi'nden çok sert bir iddia geldi... Bilim insanları Covid-19 salgını ile bilinen her şeyin yanlış olduğunu ve salgının Aralık ayından çok daha önce başladığını ve salgının merkez üssünün Wuhan olmadığını öne sürdü.
 19 Nisan 2020 08:26
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Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia

Dünya çapında 2.3 milyondan fazla insanı hasta eden ve 160 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 ile ilgili çarpıcı bir araştırma Cambridge Üniversitesi'nden geldi.

Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim bu insanları şu ana kadar uluslararası kamuoyunun salgın ile ilgili bildiği bütün verilerin ve bilgilerin yanlış olduğunu açıklayarak, "Corona virüsü aslında Wuhan'da çıkmadı. Bunun çok daha öncesi var. Salgının 2019 yılının Eylül ayında başladığına dair kanıtlarımız var" duyurusunu yaptı.

"13 EYLÜL İLE 7 ARALIK ARASINDA."

Hazırlanan araştırmanın henüz hakemli bir bilimsel dergide yayınlanmadığını açıklayan araştırma ekibi, bu bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences isimli bilim dergisinde yayınladı. Dergide yer alan makalaede salgının aslında ülkenin çok daha güneyinde çıkmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve daha sonra yayıldığı aktarıldı.

Cambridge Üniversitesi'nde genetik uzmanı olarak çalışan Peter Forster, Virüs insanları etkileyen son haline aylar önce ulaşmış olabilir. Bundan önce yarasada ya da başka bir hayvanda ya da belki de başka birine bulaştırmadan bir insanda bulunuyordu. Daha sonra insanlara bulaşma süreci 13 Eylül ile 7 Aralık arasında başladı" dedi.

Forster ve ekini, filogenetik bir ağ takip ederek virüsün dünya çapındaki değişimini takip ettiklerini duyurdu. 1000'den fazla veriyi inceleyen bilim ekibi, "Eğer size salgının başladığı bir yer söylemem gerekirse bunun Wuhan'dan ziyade Çin'in daha güneyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat Çin'deki hastanelerden alınan örnekleri inceleyerek daha kesin bir sonuca varabiliriz" ifadesini kullandı.
Sözcü
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