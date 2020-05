Yeni akım izole tatil

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planı yapanları bu yaz izole bir hayat bekliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan 'kontrollü sosyal hayat' yaz tatilinin de bir parçası olacak. 'İşte izole tatil' seçenekleri:

YATTA TATİL ZAMANI

Bütçesi elveren birçok kişi, yat kiralamaya başladı. İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, "İzole yaşamı isteyen insan sayısı her geçen gün artıyor. Teknelerimizi hazır etmiş vaziyetteyiz ve her türlü talebi karşılarız. Her geçen gün yeni rezervasyonların alındığını duyuyor ve seviniyoruz" diye konuştu. Öztürk "Mavi yolculuk' kavramının daha etkin tanıtımını yapıp bu izole yaşantıyı gösterebilmemiz gerekiyor" diye konuştu. Günlük yat kiralama fiyatları ise, en düşük 3 bin 500 liradan başlıyor.

BUTİKLER DE REVAÇTA

Sakin ve güvenli tatil yapmak isteyenlerin bir diğer adresi ise izole butik otelleri. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Çeşme'nin kırsal turistik mahallelerindeki tesislerde tatilciler imdiden yer ayırmaya başladı. Ancak geçen sene 400-1000 lira aralığında olan fiyatlar bu yıl 500-1300 liya çıktı. Marmaris'te otel işletmeciliği yapan Halil Yazıcı "Sınavlar ve normalleşme süreci tatili temmuza kaydırdı. Talep geçen yıla göre fazla" dedi.

EV KİRALAMAYA İLGİ

Turizm merkezlerinde kiralık ev talebi patlama yaptı. Emlakçılar, kiralık ev arayanların sayısının 2-3'e katlandığını belirtirken, fiyatlar da yükselişe geçti. Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, Bodrum gibi tatil beldelerinde dönemsel ev kiralama fiyatlarındaki artışın yüzde 100'ü geçtiğini belirtti.

EVDE HAVUZ KEYFİ

Bu yaz evinden çıkmak istemeyenler ise havuz yaptırmak için sıraya girdi. Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği Başkanı Korcan Kurtoğlu, "Havuz talebinde geçen yıla göre yüzde 30-40 artış var" dedi. 25-30 metrekare havuzun maliyeti ise minimum 100 bin TL'den başlıyor.

YAZLIK FİYATI 3'E KATLANDI

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü ve Tur Andiamo'nun sahibi Cem Polatoğlu, şunları söyledi: "Bu yaz tatilin riskli olduğunun herkes farkında. Ama bu tatil planlarına engel olmuyor. İnsanlar sadece riski nasıl en aza indirebiliriz diye düşünüp, kendine ona göre bir tatil planı çiziyor. İlk tercih olarak ise yazlık evler öne çıkıyor. Silivri gibi İstanbul'a yakın tatil beldelerine talep çok yüksek. Bu tarz yerlerde yazlık fiyatlarının kısa süre içinde 3'e katlandığını görüyoruz. Bodrum Çeşme gibi yerlerde ise ev fiyatları geçen yılın 2 katına çıkmış durumda. Karavan talebi de birden arttığı için fiyatlar uçtu. Geçen yıl 70 bin TL olan karavanlar şimdi 250 bin TL'ye satılıyor. Hem fiyat hem konfor açısından karavan turizminin çok da cazip olacağını düşünmüyorum. Otellerde ise butik veya konukların özel alanlarının bulunduğu, villa seçenekleri bulunan oteller öne çıkıyor."

İZOLE VİLLAYA TALEP ARTTI

Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil yazlıklarla havuzlu villalar da şimdiden ilgi görmeye başladı. Bu durum tatil yörelerindeki fiyatlara da yansıdı. Bölgeye ve kişi sayısına göre değişiklik gösteren villa kiralama fiyatları ise 7 gün ve 4 kişilik bir aile için 2500'TL' den başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor. Villa turizmi bu yıl otellerin de portföyünde ağırlık verdiği bir konu oldu. Otellerin ana binadan tamamen izole villa ve özel odada tatil imkanı da ilgi görüyor.

KORONAYA KARŞI KARAVAN

Daha önce ilginin az olduğu karavan ve çadırlara karşı virüs nedeniyle bu yıl talepte artış yaşanıyor. Motokaravan kiralarında fiyatlar günlük olarak belirleniyor ve sektör genelinde 500 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlar sunuluyor. 3 kişinin üzerindeki büyük karavanlarda ise fiyat daha da artıyor. Satın almak istendiğinde fiyatlar ise, motokaravanlarda araç hariç, çekme karavanlar 40 bin TL ile 200 bin TL arasında geniş bir fiyat yelpazesine sahip.

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE