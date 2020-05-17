1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni akım izole tatil

Tatil kavramı koronavirüsle beraber konsept değiştirdi. Bu yıl tatil planı yapanlar artık karavan, yat, özel villa gibi daha izole ve kalabalıklardan uzak tercihlere yönelmeye başladı.
 17 Mayıs 2020 08:50
Yazdır
Yeni akım izole tatil

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planı yapanları bu yaz izole bir hayat bekliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan 'kontrollü sosyal hayat' yaz tatilinin de bir parçası olacak. 'İşte izole tatil' seçenekleri:

YATTA TATİL ZAMANI

Bütçesi elveren birçok kişi, yat kiralamaya başladı. İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, "İzole yaşamı isteyen insan sayısı her geçen gün artıyor. Teknelerimizi hazır etmiş vaziyetteyiz ve her türlü talebi karşılarız. Her geçen gün yeni rezervasyonların alındığını duyuyor ve seviniyoruz" diye konuştu. Öztürk "Mavi yolculuk' kavramının daha etkin tanıtımını yapıp bu izole yaşantıyı gösterebilmemiz gerekiyor" diye konuştu. Günlük yat kiralama fiyatları ise, en düşük 3 bin 500 liradan başlıyor.

BUTİKLER DE REVAÇTA

Sakin ve güvenli tatil yapmak isteyenlerin bir diğer adresi ise izole butik otelleri. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Çeşme'nin kırsal turistik mahallelerindeki tesislerde tatilciler imdiden yer ayırmaya başladı. Ancak geçen sene 400-1000 lira aralığında olan fiyatlar bu yıl 500-1300 liya çıktı. Marmaris'te otel işletmeciliği yapan Halil Yazıcı "Sınavlar ve normalleşme süreci tatili temmuza kaydırdı. Talep geçen yıla göre fazla" dedi.

EV KİRALAMAYA İLGİ

Turizm merkezlerinde kiralık ev talebi patlama yaptı. Emlakçılar, kiralık ev arayanların sayısının 2-3'e katlandığını belirtirken, fiyatlar da yükselişe geçti. Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, Bodrum gibi tatil beldelerinde dönemsel ev kiralama fiyatlarındaki artışın yüzde 100'ü geçtiğini belirtti.

EVDE HAVUZ KEYFİ

Bu yaz evinden çıkmak istemeyenler ise havuz yaptırmak için sıraya girdi. Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği Başkanı Korcan Kurtoğlu, "Havuz talebinde geçen yıla göre yüzde 30-40 artış var" dedi. 25-30 metrekare havuzun maliyeti ise minimum 100 bin TL'den başlıyor.

YAZLIK FİYATI 3'E KATLANDI

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü ve Tur Andiamo'nun sahibi Cem Polatoğlu, şunları söyledi: "Bu yaz tatilin riskli olduğunun herkes farkında. Ama bu tatil planlarına engel olmuyor. İnsanlar sadece riski nasıl en aza indirebiliriz diye düşünüp, kendine ona göre bir tatil planı çiziyor. İlk tercih olarak ise yazlık evler öne çıkıyor. Silivri gibi İstanbul'a yakın tatil beldelerine talep çok yüksek. Bu tarz yerlerde yazlık fiyatlarının kısa süre içinde 3'e katlandığını görüyoruz. Bodrum Çeşme gibi yerlerde ise ev fiyatları geçen yılın 2 katına çıkmış durumda. Karavan talebi de birden arttığı için fiyatlar uçtu. Geçen yıl 70 bin TL olan karavanlar şimdi 250 bin TL'ye satılıyor. Hem fiyat hem konfor açısından karavan turizminin çok da cazip olacağını düşünmüyorum. Otellerde ise butik veya konukların özel alanlarının bulunduğu, villa seçenekleri bulunan oteller öne çıkıyor."

İZOLE VİLLAYA TALEP ARTTI

Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil yazlıklarla havuzlu villalar da şimdiden ilgi görmeye başladı. Bu durum tatil yörelerindeki fiyatlara da yansıdı. Bölgeye ve kişi sayısına göre değişiklik gösteren villa kiralama fiyatları ise 7 gün ve 4 kişilik bir aile için 2500'TL' den başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor. Villa turizmi bu yıl otellerin de portföyünde ağırlık verdiği bir konu oldu. Otellerin ana binadan tamamen izole villa ve özel odada tatil imkanı da ilgi görüyor.

KORONAYA KARŞI KARAVAN

Daha önce ilginin az olduğu karavan ve çadırlara karşı virüs nedeniyle bu yıl talepte artış yaşanıyor. Motokaravan kiralarında fiyatlar günlük olarak belirleniyor ve sektör genelinde 500 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlar sunuluyor. 3 kişinin üzerindeki büyük karavanlarda ise fiyat daha da artıyor. Satın almak istendiğinde fiyatlar ise, motokaravanlarda araç hariç, çekme karavanlar 40 bin TL ile 200 bin TL arasında geniş bir fiyat yelpazesine sahip.

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlardan toplu yemek uyarısı: Mönüde virüs olabilir
17 Mayıs 2020 09:01		 Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
17 Mayıs 2020 08:35
Evlat nöbetindeki baba ''Herkes bunu görsün' dedi, kapılarını açtı
17 Mayıs 2020 08:26		 Meteorolojiden pus ve sis uyarısı-Haritalı
17 Mayıs 2020 07:55
Work and Travel soygunu: Öğrencileri gasp ediyorlar
17 Mayıs 2020 07:45		 Asırların hayali gerçekleşti
17 Mayıs 2020 07:35
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
17 Mayıs 2020 06:56		 Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
17 Mayıs 2020 03:08
Nevşehirliler, arabalarından Müslüm'ü izlediler
17 Mayıs 2020 03:00		 Gönüllülük esasıyla çalışarak günde 20 bin maske üretiyorlar
16 Mayıs 2020 23:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:15 - Sahte seyahat belgesiyle yakalanan 12 kişiden birinde virüs çıktı09:10 - Terhis karantinası bugün başlıyor09:01 - Uzmanlardan toplu yemek uyarısı: Mönüde virüs olabilir08:50 - Yeni akım izole tatil08:45 - Avantaj artık bizde fırsata hazırlanalım08:35 - Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi08:26 - Evlat nöbetindeki baba ''Herkes bunu görsün' dedi, kapılarını açtı08:11 - Sebze meyve bollaştı, etiketler yine de el yakıyor07:55 - Meteorolojiden pus ve sis uyarısı-Haritalı07:45 - Work and Travel soygunu: Öğrencileri gasp ediyorlar
07:35 - Asırların hayali gerçekleşti07:26 - İşsizliğe çare 3 sektörde: Sağlık, tarım ve e-Ticaret07:11 - Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik06:56 - Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!06:45 - Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar06:33 - AK Partili Kurtulmuş'tan 'koronavirüsle mücadele' değerlendirmesi06:21 - Adıyaman'da trafik kazası: Aynı aileden 2 ölü,03:08 - Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Nevşehirliler, arabalarından Müslüm'ü izlediler
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
KDK'dan iade olan personelin Akademik Teşvik Ödeneğine dair karar
Sayıştay'dan eksik gelir vergisi matrahı ve giyim yardımına dair 2 adet yeni karar
Merkez Bankası Meclis üyeliği için önemli düzenleme
İtalya kademeli normale dönüşü hızlandırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keskin bıçak 2
camilerin 12 haziran'da ibadete açılması 4
15.05.2020 rtük başkanının açıklamaları 3
Uyku 1
ibb'nin muhtarlara telefon hediye etmesi 3
sensörlü lamba 2
saha 5
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 2
kısa çalışma ödeneği 1
petunya 3
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam