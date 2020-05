Oxford'un yayımladığı araştırma: Pes etmek daha iyi olabilir

Daha önce 2005 yılında çıkardığı 'Freakonomics' isimli kitabıyla tanınan ekonomist Steven Levitt, 'The Review of Economic Studies'> (Ekonomik Araştırmaların Gözden Geçirilmesi) isimli yeni çalışmasıyla karar alma sürecine dair kalıplara meydan okudu.

'Pes etmek daha iyi olabilir'

"Toplumun bize öğrettiği, 'pes edenler asla kazanamaz, kazananlar asla pes etmez' yönündedir. Ama gerçekte yaptığım deneylerden elde ettiğim veriler, daha çok pes etsek hepimizin çok daha iyi halde olacağını gösteriyor" diyen Levitt'in son kitabı freakonomicsexperiments.com isimli sitede yürüttüğü deneylere dayanıyor.

Gönüllülerle deney yaptı

Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü sitede "İşimden ayrılmalı mıyım", "Evlilik teklif etmeli miyim", "Sevgilimi terk etmeli miyim", "Evlat edinmeli miyim" gibi insanın tüm yaşamını belirleyecek sorular yöneltip gönüllü katılımcılardan karar vermelerini istemiş.

Gönüllülerin bir bölümü büyük kararlar vermek için aile ve arkadaşlardan görüş almak, avantaj ve dezavantajları ölçüp biçmek, uykuları kaçırmak gibi geleneksel yöntemlere başvurmuş, diğer bölümü statükoyu umursamadan yazı tura atarak tercihte bulunmuş.

