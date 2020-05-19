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Oxford'un yayımladığı araştırma: Pes etmek daha iyi olabilir

Oxford Üniversitesi Yayınlarından çıkan bir araştırma kitabına göre, kişi, hayatının en zor kararlarından birini verme aşamasına gelmişse değişimden yana tercihinden uzun vadede daha memnun kalıyor. Karar veremeyenler yazı turayla tercih yaptığında statükodan yana tercihte bulunanlardan daha mutlu oluyor.
 19 Mayıs 2020 17:29
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Oxford'un yayımladığı araştırma: Pes etmek daha iyi olabilir

Daha önce 2005 yılında çıkardığı 'Freakonomics' isimli kitabıyla tanınan ekonomist Steven Levitt, 'The Review of Economic Studies'> (Ekonomik Araştırmaların Gözden Geçirilmesi) isimli yeni çalışmasıyla karar alma sürecine dair kalıplara meydan okudu.

'Pes etmek daha iyi olabilir'

"Toplumun bize öğrettiği, 'pes edenler asla kazanamaz, kazananlar asla pes etmez' yönündedir. Ama gerçekte yaptığım deneylerden elde ettiğim veriler, daha çok pes etsek hepimizin çok daha iyi halde olacağını gösteriyor" diyen Levitt'in son kitabı freakonomicsexperiments.com isimli sitede yürüttüğü deneylere dayanıyor.

Gönüllülerle deney yaptı

Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü sitede "İşimden ayrılmalı mıyım", "Evlilik teklif etmeli miyim", "Sevgilimi terk etmeli miyim", "Evlat edinmeli miyim" gibi insanın tüm yaşamını belirleyecek sorular yöneltip gönüllü katılımcılardan karar vermelerini istemiş.

Gönüllülerin bir bölümü büyük kararlar vermek için aile ve arkadaşlardan görüş almak, avantaj ve dezavantajları ölçüp biçmek, uykuları kaçırmak gibi geleneksel yöntemlere başvurmuş, diğer bölümü statükoyu umursamadan yazı tura atarak tercihte bulunmuş.

Statüko yerine değişimi tercih edenler eninde sonunda mutlu

Levitt, bu kararlarla ilgili biri iki aylık, diğeri altı aylık iki deney daha yapmış.

Deneye katılanlar geldikleri noktayla ilgili üçüncü bir taraftan da dış gözle değerlendirme almış.

Sonuçlara göre statükoya bağlı karar verenler iki ayın sonunda tercihlerinden memnuniyet, altı ayın sonunda pişmanlık bildirdi.

Yazı turayla karar verenler iki ay sonra mutluluk bildirirken altı ayın sonunda mutluluk oranları çok daha yüksek çıktı. Bu grup "yine olsa yine aynı kararı veririm" görüşünde birleşti.

"Ne karar vereceğinize karar veremediğinizde statüko yerine değişimi temsil eden tercihi yapın" diyen Levitt'e göre araştırma hayat memat meselesi kararlarda değişime karşı önyargı ortaya çıktığını, insanların aşırı ihtiyatlı davrandığını ve değişim yapmamaya meylettiğini, ama değişimi tercih edenlerin uzun vadede daha mutlu olduğunu ortaya koydu.
Memurlar.Net
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