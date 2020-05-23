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Pazar girişlerine turnike sistemi

Kovid-19 sonrası yeni normalin 'pazar yeri' kuralları belirlendi. Bilim Kurulu, pazar yerlerine ilişkin hem yerel yönetimlerin hem de burada hizmet veren esnaf ile alışverişe gelen vatandaşların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili rehber hazırladı
 23 Mayıs 2020 07:25
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Pazar girişlerine turnike sistemi

Pazar yerinde maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmayacak. Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılacak. Girişte ateş ölçülecek.

TEZGAH OLMADAN YERDE SATIŞ YASAK

Pazar yerine giren müşteri sayısının belirlenmesi için görevli personel ya da turnike benzeri sistemler konulacak. Müşteri kapasitesine ulaşıldığında yeni müşteriler alınmayacak. Girişte sosyal mesafe kuralına göre bekletilecek. Alan hesaplanarak pazar yerinin kapasitesi girişlere asılarak ilan edilecek. Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgahta el antiseptiği ya da kolonya bulundurulacak. Tezgah olmadan yerde satış yapılmayacak. Tezgah arkasında da satış yaparken diğer pazarcılarla arasındaki mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım olmasına dikkat edilecek.
Yeni Şafak
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