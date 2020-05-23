1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Feshane etkinlikleri dijitale taşındı

Fiziksel ortamda yapılamayan Feshane etkinlikleri feshane.isimtescil.net web uzantısıyla dijital platforma taşındı. Eğlenceli oyunların ve sürpriz hediyelerin ziyaretçilerle buluşacağı etkinlikler, 27 Mayıs'a kadar devam edecek...
 23 Mayıs 2020 13:58
Yazdır
Feshane etkinlikleri dijitale taşındı

Ramazan ayını salgın günlerinde karşılamak, "Nerede o eski Ramazanlar." cümlesini epey yüksek sesle ve bu kez tam karşılığını bularak tekrar etmemize neden oldu. Nasıl etmesin ki, ne iftarda gönlümüzce misafirlerimizi ağırlayabildik, ne de eskiden olduğu gibi cami avlularını doldurabildik. Ramazan bereketinin hissedildiği meydan sofralarında, şenliklerin içinde ve iftar buluşmalarında bulunamadık... İşte tüm bu eksikliklerden hareketle Domain, hosting, sunucu, SSL, marka tescil ve online marka koruma hizmetleri sunan isimtescil.net, epey güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Platform, evlerimizde kaldığımız pandemiyle mücadele döneminde geleneksel Feshane etkinliklerini feshane.isimtescil.net'e taşıyarak Feshane coşkusunu evlerimize getirdi. Ramazan Bayramı'nın bitimi 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan dijital etkinlikler, çok çeşitli kampanyalar, indirimler ve sürpriz hediyeler içeriyor. Ramazan ayı ve bayramı boyunca eğlenceli oyunların, sürpriz hediyelerin, kampanyaların ve indirimlerin ziyaretçilerle buluşacağı etkinliklere oluşturulan dijital platformdan ulaşılabiliyor. Katılımcılar, oyunları kazanarak ya da blog sayfadaki gizli linkleri bularak hediye çekilişlerine katılabiliyorlar. Ayrıca indirim kuponları ile ürün satın alıp, dijitalleşmek için gerekli adımları atabiliyorlar.

ÇEKİLİŞLERDEN ZEKA OYUNLARINA

Dijital Feshane dedektiflik meraklılarını da eğlendiriyor. Ziyaretçiler, blog.isimtescil.net sayfasındaki gizli linki bulup, formu dolduruyor ve çekilişe katılmaya hak kazanıyor. Öte yandan birbirinden eğlenceli oyunlar da yine bu Dijital Feshane'de yerini almış durumda. 1883 yılında Fransız matematikçi Edouard Lucas tarafından icat edilen ve Brahma olarak da adlandırılan dünyaca ünlü matematiksel zeka oyunu Hanoi Kulesi, Dijital Feshane'nin en zorlu oyunu. Algoritma oyunlarının en eskisi olan Hanoi Kulesi, ahşap tahta üzerinde duran üç çubukla oynanıyor. İlk çubuğun üzerinde altı adet halka bulunuyor ve halkaların son çubuğun üzerine büyükten küçüğe doğru yerleştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir denge oyunu olan Hanoi Kulesi, zeka oyunlarını sevenler için feshane.isimtescil.net/hanoi sayfası üzerinde. Dijital Feshane'nin bir diğer eğlencesi ise bir dikkat oyunu. Yakala ve Tıkla adını taşıyan oyun, yuvasına saklanmış bir sincap üzerine kurulu. Sincabın çıktığı yeri dikkatle takip edip üzerini tıklayan oyuncu puanını artırarak oyunu bitirmeye çalışıyor. Katılımcılar oyuna feshane.isimtescil.net/game-spy sayfası üzerinden ulaşabiliyor. Dijital Feshane aynı zamanda oyunlar dışında ziyaretçilere İsimtescil.net'in Ramazan'a özel kampanyalarını sunuyor. Domain, hosting, sunucu, marka ve yeni üyelere özel avantajlı paketler kupon kodları ile anında satın alınabiliyor.

RAMAZAN GELENEKLERİ DİJİTALDE

Dijital Feshane hakkında konuştuğumuz İsimtescil Bilişim A.Ş İş Geliştirme Yöneticisi Kadriye Dağınık bu girişimle ne hedeflediklerini şöyle özetliyor: "Hedefimiz, dijital platformların avantajları ile Ramazan çoşkusunu birleştirmek, müşterilerimiz ile daha samimi bir bağ kurabilmek, müşterimize indirim ve hediye avantajlarından faydalanmasını sağlamak." Dağınık, Dijital Feshane fikrinin nasıl doğduğunu ise şöyle anlatıyor: "Dijitalleşen dünyada, yerli bir teknoloji firması olarak Ramazan geleneklerini dijitale taşımak istedik. Her sene yapmış olduğumuz Ramazan Bayramı indirimlerinin dışına çıkarak, Ramazan'ı dijital bir etkinlik haline getirdik. Böylece Dijital Feshane fikri ortaya çıktı. Dijital Feshane bu seneki projelerimiz arasında yer almaktaydı sadece böyle bir döneme denk gelmesiyle birlikte kurgumuz doğal bir şekilde güçlendi."

HER YIL GELİŞEREK DEVAM EDECEK

Dağınık, bu projeyi her yıl farklılaştırarak ve geliştirerek devam ettireceklerini belirtirken "Dijital Feshane'yi müşterilerimiz ve müşteri adaylarımız için gelenekselleştireceğiz." diyor. Dağınık, katılımcılardan da olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çiziyor: "Feshane sayfamız bugüne kadar 360 binin üzerinde ziyaretçi karşıladı. Oyunlara ve çekilişlere katılım yüksek, daha önce ulaşmadığımız kitlelere ulaştık, müşterilerimizle diyaloğumuzu geliştirdik ve iyi geri dönüşler aldık."

Ali Demirtaş
Akşam Gazetesi / Cumartesi Eki
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yeni normal'de işe dönüş hazırlıkları başladı
23 Mayıs 2020 13:55		 Türk Kızılay, ramazan yardımlarıyla milyonlarca insana el uzattı
23 Mayıs 2020 13:07
İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
23 Mayıs 2020 11:56		 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor
23 Mayıs 2020 11:53
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
23 Mayıs 2020 11:50		 Diyanet: Dileyen evde bayram namazı kılabilir
23 Mayıs 2020 11:45
İlahiyatçılar, Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı
23 Mayıs 2020 11:41		 Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı
23 Mayıs 2020 11:32
Ağzı bağlı çuvala koydukları köpeği ölüme terk ettiler
23 Mayıs 2020 11:18		 Türkiye, dünya turizm gelirlerinde iki basamak yükseldi
23 Mayıs 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - Yaşlı kadının telefonla üçüncü kez dolandırılmasına polis engel oldu13:58 - Feshane etkinlikleri dijitale taşındı13:55 - 'Yeni normal'de işe dönüş hazırlıkları başladı13:52 - Trabzon'da yanan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı13:36 - Rize'ye gelen çay üreticilerine Kovid-19 testi yapılıyor13:18 - Eşini öldüren zanlıyı bekçiler yakaladı13:11 - MSB Haziran celp döneminin duyurusunu yayımladı13:07 - Türk Kızılay, ramazan yardımlarıyla milyonlarca insana el uzattı12:44 - Marmaris'te makilik ve ormanlık alanda yangın12:42 - Bitlis'te terör operasyonunda bulunan 32 odalı sığınak imha edildi
11:56 - İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı11:53 - 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor11:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı11:50 - Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi11:45 - Diyanet: Dileyen evde bayram namazı kılabilir11:41 - İlahiyatçılar, Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı11:32 - Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı11:30 - Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
how to get away with murder 1
küstün mü sorusu 1
banu özdemir'in tutuklanması 1
bunların hayalinde ezan dışında başka ses duymak vardır 1
market ve pazarların tıklım tıklım olması 6
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
yara sıcakken sarılır 3
bal böceği 2
deportivo de la coruna 4
emeklilik hayalleri 4
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam