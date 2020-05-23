Feshane etkinlikleri dijitale taşındı

Ramazan ayını salgın günlerinde karşılamak, "Nerede o eski Ramazanlar." cümlesini epey yüksek sesle ve bu kez tam karşılığını bularak tekrar etmemize neden oldu. Nasıl etmesin ki, ne iftarda gönlümüzce misafirlerimizi ağırlayabildik, ne de eskiden olduğu gibi cami avlularını doldurabildik. Ramazan bereketinin hissedildiği meydan sofralarında, şenliklerin içinde ve iftar buluşmalarında bulunamadık... İşte tüm bu eksikliklerden hareketle Domain, hosting, sunucu, SSL, marka tescil ve online marka koruma hizmetleri sunan isimtescil.net, epey güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Platform, evlerimizde kaldığımız pandemiyle mücadele döneminde geleneksel Feshane etkinliklerini feshane.isimtescil.net'e taşıyarak Feshane coşkusunu evlerimize getirdi. Ramazan Bayramı'nın bitimi 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan dijital etkinlikler, çok çeşitli kampanyalar, indirimler ve sürpriz hediyeler içeriyor. Ramazan ayı ve bayramı boyunca eğlenceli oyunların, sürpriz hediyelerin, kampanyaların ve indirimlerin ziyaretçilerle buluşacağı etkinliklere oluşturulan dijital platformdan ulaşılabiliyor. Katılımcılar, oyunları kazanarak ya da blog sayfadaki gizli linkleri bularak hediye çekilişlerine katılabiliyorlar. Ayrıca indirim kuponları ile ürün satın alıp, dijitalleşmek için gerekli adımları atabiliyorlar.

ÇEKİLİŞLERDEN ZEKA OYUNLARINA

Dijital Feshane dedektiflik meraklılarını da eğlendiriyor. Ziyaretçiler, blog.isimtescil.net sayfasındaki gizli linki bulup, formu dolduruyor ve çekilişe katılmaya hak kazanıyor. Öte yandan birbirinden eğlenceli oyunlar da yine bu Dijital Feshane'de yerini almış durumda. 1883 yılında Fransız matematikçi Edouard Lucas tarafından icat edilen ve Brahma olarak da adlandırılan dünyaca ünlü matematiksel zeka oyunu Hanoi Kulesi, Dijital Feshane'nin en zorlu oyunu. Algoritma oyunlarının en eskisi olan Hanoi Kulesi, ahşap tahta üzerinde duran üç çubukla oynanıyor. İlk çubuğun üzerinde altı adet halka bulunuyor ve halkaların son çubuğun üzerine büyükten küçüğe doğru yerleştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir denge oyunu olan Hanoi Kulesi, zeka oyunlarını sevenler için feshane.isimtescil.net/hanoi sayfası üzerinde. Dijital Feshane'nin bir diğer eğlencesi ise bir dikkat oyunu. Yakala ve Tıkla adını taşıyan oyun, yuvasına saklanmış bir sincap üzerine kurulu. Sincabın çıktığı yeri dikkatle takip edip üzerini tıklayan oyuncu puanını artırarak oyunu bitirmeye çalışıyor. Katılımcılar oyuna feshane.isimtescil.net/game-spy sayfası üzerinden ulaşabiliyor. Dijital Feshane aynı zamanda oyunlar dışında ziyaretçilere İsimtescil.net'in Ramazan'a özel kampanyalarını sunuyor. Domain, hosting, sunucu, marka ve yeni üyelere özel avantajlı paketler kupon kodları ile anında satın alınabiliyor.

RAMAZAN GELENEKLERİ DİJİTALDE

Dijital Feshane hakkında konuştuğumuz İsimtescil Bilişim A.Ş İş Geliştirme Yöneticisi Kadriye Dağınık bu girişimle ne hedeflediklerini şöyle özetliyor: "Hedefimiz, dijital platformların avantajları ile Ramazan çoşkusunu birleştirmek, müşterilerimiz ile daha samimi bir bağ kurabilmek, müşterimize indirim ve hediye avantajlarından faydalanmasını sağlamak." Dağınık, Dijital Feshane fikrinin nasıl doğduğunu ise şöyle anlatıyor: "Dijitalleşen dünyada, yerli bir teknoloji firması olarak Ramazan geleneklerini dijitale taşımak istedik. Her sene yapmış olduğumuz Ramazan Bayramı indirimlerinin dışına çıkarak, Ramazan'ı dijital bir etkinlik haline getirdik. Böylece Dijital Feshane fikri ortaya çıktı. Dijital Feshane bu seneki projelerimiz arasında yer almaktaydı sadece böyle bir döneme denk gelmesiyle birlikte kurgumuz doğal bir şekilde güçlendi."

HER YIL GELİŞEREK DEVAM EDECEK

Dağınık, bu projeyi her yıl farklılaştırarak ve geliştirerek devam ettireceklerini belirtirken "Dijital Feshane'yi müşterilerimiz ve müşteri adaylarımız için gelenekselleştireceğiz." diyor. Dağınık, katılımcılardan da olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çiziyor: "Feshane sayfamız bugüne kadar 360 binin üzerinde ziyaretçi karşıladı. Oyunlara ve çekilişlere katılım yüksek, daha önce ulaşmadığımız kitlelere ulaştık, müşterilerimizle diyaloğumuzu geliştirdik ve iyi geri dönüşler aldık."

Ali Demirtaş

Akşam Gazetesi / Cumartesi Eki