ByLock kullanan eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
|23 Mayıs 2020 16:44
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan A.Y, operasyonla gözaltına alındı.
Aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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