Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza

25 İLDE BİR HAFTADAN BERİ YENİ VAKA GÖRÜLMÜYOR Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.