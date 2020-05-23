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Fransızların salgın sonrası Türkiye'ye yatırım ilgisi artıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de yapılması muhtemel yatırımlara yönelik Fransızlarda artan bir ilgi oluştuğunu söyledi.
 23 Mayıs 2020 22:06
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Fransızların salgın sonrası Türkiye'ye yatırım ilgisi artıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, AA muhabirine koronavirüs salgını sonrası Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri ve salgın sürecinin oluşturduğu etki üzerine değerlendirmede bulundu.

Salgın sonrası Türkiye'de yapılacak yatırım ve üretime yönelik Fransa tarafından artan bir ilgi olduğuna dikkati çeken Özdoğru, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım ve üretim merkezi olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak, Fransızlarda artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün." diye konuştu.

"Türkiye'nin gönderdiği yardımlar Fransa kamuoyunda olumlu bir etki yarattı"

İki ülkenin köklü tarihi ve ekonomik ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Özdoğru, "Türkiye-Fransa ilişkileri beş asırlık köklü bir tarihi geçmişe dayanıyor. Avrupa'daki en yoğun Türk nüfuslarından birine sahip olan Fransa, ticari ve ekonomik ortağımız olmasının yanı sıra önemli bir müttefikimiz. DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi olarak, ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla önemli bir platform oluşturduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Özdoğru, salgının Fransız ekonomisi üzerinde ciddi etki yarattığını belirterek, "Kovid-19 salgınıyla birlikte, Fransa'da birçok sektörün etkilendiğini görüyoruz. Net ekonomik etkileri değerlendirmek için Fransız hükümetinin 110 milyar avroluk destek paketini, farklı sektörlerde uygulamaya geçirmesini beklemek yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarafından gönderilen tıbbi yardım paketlerinin ikili ilişkiler üzerinde olumlu bir etki oluşturduğuna vurgu yapan Özdoğru, "Bildiğiniz üzere, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik Türkiye'nin Fransa'ya gönderdiği yardım paketleri, Fransa kamuoyunda olumlu bir etki yarattı. Ülkemizin bu konuda gösterdiği hassasiyetin, ikili ilişkilerimizi gelecek dönemde daha da iyi bir noktaya taşıyacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

İkili ticaret hacmi geçen yıl 14 milyar avro

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ile Fransa arasında 2018 yılında 12,4 milyar avro olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmi, 2019 yılında 13,9 milyar avroya yükseldi. Bunun 7,6 milyar avrosunu Türkiye'den yapılan ihracat oluştururken, 6,3 milyar avro Fransa'dan Türkiye'ye ithalat gerçekleştirildi. Bu bakımdan Fransa, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca Fransa, geçen yıl Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 7'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Dış İşleri Bakanlığı verilerine göre 360 bini aşkın çifte vatandaş olmak üzere 800 bin civarında Türk nüfusun yaşadığı Fransa'da, Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 oranında küçüldüğü ve bu tarihi gelişmenin 1949 yılından bu yana kaydedilen en düşük çeyrek dönem Gayri Safi Yurt İçi Hasıla göstergesi olduğu belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
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