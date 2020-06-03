Apple, bu modellerin fişini çekiyor
|03 Haziran 2020 22:36
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Apple'ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek. Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.
6S'TEN ESKİ MODELLERE GÜNCELLEME YOK
Destek verecek modellerin, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S Plus, iPhone 6S olması bekleniyor.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.
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