1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Apple, bu modellerin fişini çekiyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa süre önce iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020'nin tarihini açıkladı. Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.
 03 Haziran 2020 22:36
Yazdır
Apple, bu modellerin fişini çekiyor

Apple'ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek. Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.

6S'TEN ESKİ MODELLERE GÜNCELLEME YOK

Destek verecek modellerin, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S Plus, iPhone 6S olması bekleniyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı
03 Haziran 2020 16:05		 Zoom'un koronavirüs geliri yüzde 169 arttı
03 Haziran 2020 14:51
TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu
03 Haziran 2020 12:40		 Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor
03 Haziran 2020 08:12
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor
02 Haziran 2020 11:12		 Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler
02 Haziran 2020 11:09
Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik
01 Haziran 2020 15:56		 Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
31 Mayıs 2020 18:57
Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip
31 Mayıs 2020 14:53		 Bandırma Füze Kulübü ve ilk Türk füzesi
31 Mayıs 2020 11:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - DSÖ, 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor22:40 - Antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi 'fotokapan'a yakalandı22:38 - İstanbul'da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada22:36 - Apple, bu modellerin fişini çekiyor22:29 - Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi22:23 - Adli ve İdari yargı müstemir yetki takvimine ilişkin duyuru22:23 - İçerisindeki eşyaları virüsten arındıran steril dolap ürettiler22:13 - Şehit babasından gururlandıran vasiyet22:05 - İkinci yargı paketi teklifinin 39 maddesi kabul edildi21:59 - Kırklareli Valiliği, Teke Deresindeki kirliliğin sebebini açıkladı
21:44 - 'Akademik Mirasın Seyir Defteri' yayımlandı21:42 - Denizli'de yapılması planlanan termik santral projesi iptal edildi21:23 - Test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu21:20 - Taksici aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti21:14 - FETÖ'den gözaltına alınan uzman çavuş serbest bırakıldı21:11 - İkinci yargı paketi üzerindeki görüşmeler devam ediyor20:59 - 3 bin sağlık personeli alınacak20:56 - 'Birkaç münferit olay yüzünden 30 bin personel töhmet altında kalıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Resmi okullardaki yüz yüze telafi eğitim takvimi açıklandı
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Yeni kabine listesi haberleri doğru mu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
Vaka artarsa, il bazında yasak olabilir
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Koronavirüs başladığı günden bu yana en fazla test bugün yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avrupa'da bisiklet kullanımı 6
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 2
az kaldı 1
geçen ayın enleri 2
normale dönmek 4
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 1
hayal kırıklığı 1
mermer tozuyla beyaz kum görüntüsü oluşturulması 2
Bizimkiler 2
bir kadın susuyorsa 6
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 Sözleşmeli Personeli Alacak
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam