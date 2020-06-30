MHP'den Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Cumhur İttifakı'na katılın

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Çetin, yeni kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne seslendi.

Semih Yalçın, Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na ve DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'a Cumhur İttifakı'na katılmaları için çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Beyaz Gazete'den Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt verdi.

"YAPACAKLARI EN İYİ İŞ BİR AN EVVEL CUMHUR İTTİFAKINA İLTİCA VE İLTİHAK ETMEK OLUR"

Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçın, "Politikanın yeni dinamiklerine göre bunların halk nezdinde itibar kazanma şansları yok. Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına iltica ve iltihak etmek olur" dedi.

"Gelecek ve DEVA partilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kimden oy geçişi olabilir? Cumhur ittifakından mı Millet ittifakından mı?" sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Bunlar naylon parti... En küçük darbede delinebilecek, örselenecek yapıdalar... Seyircisi olmayan bir futbol takımı gibiler. Bunlar tabansız... Seçmen kitleleri yok... Üstelik çaplarına bakmadan kemikleşmiş siyasi parti oylarına talipler... Aslında bunlar, daldan bir elma düşmesini bekleyen sürüngenler, ağına bir böceğin takılmasını bekleyen örümcekler, savanda bir canlının kendi kaderiyle ölmesini veya parçalanmasını bekleyen akbabalar, aslanın yemlerinden artanla yetinmek zorunda kalan sahra tilkileri gibiler. Bıkkın ve küskün seçmenlerin tuzaklarına düşmesini bekliyorlar. Oysa yıllardır oy verdiği partiye bir şekilde tepkili olan Türk seçmeni bile öylesine bilinçli ki bunları ancak mizah malzemesi yapar" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI GİDEREK DAHA BÜYÜYECEK VE BÜTÜN SİYASET LİMANLARINA HAKİM VE KALICI OLACAK"

DEVA ve Gelecek Partisi'nin politikada geleceğinin olmadığını söyleyen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bunlara tuzak kurup kendi ağlarına düşürmeye çalışan büyük avcılar da var... Mesela CHP, siyaset meydanında kurduğu kapanlarına milletvekili transferi gibi yemler koyarak bunları avlama peşinde... Daha önce İP'lileri sazan gibi oltaya getirdiler ya...

Kanaatimce iki partinin de hiçbir şansları yok. Vatandaş ne umacak da bunların arkasından gidecek?

Teşbihte hata olmaz. Yaz gelecek, yonca bitecek de bunlar yiyecek öyle mi? Ayrıca artık siyasette de iklim değişikliği var. Politikanın yeni dinamiklerine göre bunların halk nezdinde itibar kazanma şansları yok. Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına iltica ve iltihak etmek olur. Uzun vadede zaten şimdinin kimi muhalifleri de yelkenleri indirip bizim limanlarımıza yanaşacak. Cumhur İttifakı giderek daha büyüyecek ve bütün siyaset limanlarına hakim ve kalıcı olacak."