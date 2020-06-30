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Kamu Hastaneleri için iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Hastaneleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı
 30 Haziran 2020 11:31
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Kamu Hastaneleri için iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Hastaneleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı.

Bu rehber ile kamu hastanelerinde başta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında görev alan çalışanlar ile işveren ve işveren vekillerine, mevzuat hükümlerinin uygulanması ile kurumlara uygun çözümlerin seçilmesi konusunda yardımcı olma amaçlanmaktadır.

İşte Hazırlanan Kamu Hastaneleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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