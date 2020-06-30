BOTAŞ elektrik üretimi için doğalgaz fiyatında indirime gitti
BOTAŞ, elektrik üretimi için doğal gaz satışında fiyatlarında yüzde 12.5'lik indirim yaptı.
|30 Haziran 2020 11:58
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BOTAŞ, elektrik üretimi için doğal gaz satışında fiyatlarında yüzde 12.5'lik indirim yaptı.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.
BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.
BOTAŞtan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun.Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 30, 2020
Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak.
Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak.
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