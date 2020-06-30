Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
|30 Haziran 2020 12:44
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