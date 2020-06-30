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Oğlunun cansız bedeniyle 2 saat oturdu! Kimse ikna edemedi

Bursa'da süs havuzunda boğulan Osama Muhammet'in (2) cansız bedenini teslim alan Muhammet Salih (29), oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını zannetti. Oğlunun cesediyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne gelerek kaldırımda yaklaşık 2 saat oturan Salih, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.
 30 Haziran 2020 14:05
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Oğlunun cansız bedeniyle 2 saat oturdu! Kimse ikna edemedi

Suriyeli Muhammet Salih'in oğlu Osama Muhammet, 22 Haziran günü evlerinin yakınında bulunan süs havuzunda serinlerken boğuldu. Cumhuriyet savcısı, küçük çocuğun ölümünü şüpheli bularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Osama Muhammet'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek otopsi yapıldı. Otopside küçük çocuğun boğularak öldüğü ve ölümünde şüphe olmadığı saptandı. Osama Muhammet'in cenazesi, 24 Haziran'da defin işlemleri için babası Muhammet Salih'e teslim edildi.

KESİK İZLERİNİ GÖRÜNCE ORGANLARI ÇALINDI SANDI

Muhammet Salih, oğlunun cansız bedeninin üzerinde otopsi izlerini gördü. Salih, oğlunun iç organlarının çalındığını düşünerek cesedi kucağına alıp merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne geldi. Muhammet Salih burada taşkınlık çıkartınca görevliler durumu polis ekiplerine haber verildi.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLEBİLDİ

Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığı ile Muhammet Salih ile konuştu. Durumu öğrenen polis ekipleri, Muhammet Salih'e, oğlunun cesedinin üzerinde bulunan izlerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğunu anlatmaya çalıştı. Derneğin kapısının önünde kucağında çocuğunun cesediyle oturan Muhammet Salih'i polis ikna edemedi. Yakınlarının da devreye girmesiyle birlikte oğlunun cesedindeki kesiklerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğuna ikna olan Muhammet Salih, defin işlemleri için dernekten ayrılarak, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gitti. Osama Muhammet, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA
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