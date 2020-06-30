Otobüste maske tartışması kamerada
|30 Haziran 2020 14:30
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Çıkan tartışma üzerine "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" diyerek kendini savunan vatandaşa diğer yolcular "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.
Olay, Fatih Kocamustafapaşa- Taksim arası sefer yapan otobüste meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fatih'te otobüse binen bir kişi telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirdi. Bunu gören diğer yolcular vatandaşa tepki göstererek maskesini gerektiği şekilde takmasını istedi.
Maskesini çenesine indiren vatandaş ise "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" dedi. Bunun üzerine otobüste maske tartışması başladı. Tartışma üzerine telefonu kapatan ve maskeyi gerektiği gibi takan vatandaş diğer yolculara dönerek "Ben de maskeliyim" deyip kendini savundu. diğer vatandaşlar ise "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" diyerek tepkilerini sürdürdü. Tartışmanın ardından şahıs Aksaray'da otobüsten indi.
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