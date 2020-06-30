Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
|30 Haziran 2020 19:09
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Türkiye çapındaki erişim ağı ve şans oyunları alanındaki deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek, Demirören Sisal spa ortaklığında kurulan Sisal Şans, yeni dönemdeki ilk çekilişini 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek.
Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Sisal Şans, 1926'da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyango'yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek" denildi ve eklendi:
"Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak.
"Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."
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