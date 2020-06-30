1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor

Milli Piyango'yu, dünya standartlarında teknolojik altyapı ve şans oyunlarında uluslararası standartlarla buluşturacak "Sisal Şans dönemi" 1 Ağustos'ta başlıyor.
 30 Haziran 2020 19:09
Yazdır
Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor

Türkiye çapındaki erişim ağı ve şans oyunları alanındaki deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek, Demirören Sisal spa ortaklığında kurulan Sisal Şans, yeni dönemdeki ilk çekilişini 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Sisal Şans, 1926'da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyango'yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek" denildi ve eklendi:

"Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak.

"Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı
30 Haziran 2020 19:14		 Maske yasağı genişliyor... O ilde de yasaklandı
30 Haziran 2020 18:32
100/2000 bin doktora başvuru süresi uzatıldı
30 Haziran 2020 15:58		 Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonla ilgili açıklama
30 Haziran 2020 15:38
Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması
30 Haziran 2020 14:38		 Afyonkarahisar'da bir kasaba daha giriş ve çıkışa kapatıldı
30 Haziran 2020 13:48
Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
30 Haziran 2020 13:44		 Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavı açıklaması
30 Haziran 2020 13:02
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
30 Haziran 2020 12:44		 Valilikten asker uğurlaması uyarısı
30 Haziran 2020 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:53 - Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı19:51 - Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, 1 Ekim'e ertelendi19:49 - '5 kuruşluk altın' dolandırıcılığı! Tutuklandılar19:47 - 'Hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor'19:42 - Karabük'te 4 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı19:40 - Hatay'da Grekçe yazılı kitap ve heykeller ele geçirildi
19:36 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı19:34 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dava açıldı19:33 - Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kişi gözaltında19:14 - YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı19:11 - Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı bin 300'ün altına indi19:09 - Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
19:06 - Vali Kaldırım, imama küsen mahalleliyle buluştu19:03 - Samsun Baro Başkanı istifa etti18:59 - 'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu18:49 - Bilim Kurulu Üyesi'nden, Mehmet Öz'ün 'ilaç bulundu' açıklamasına tepki18:45 - İki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti
18:35 - Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.06.2020 muğla depremi 1
30.06.2020 çoklu baro teklifinin tbmm'ye sunulması 2
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
kıdem tazminatında yapılacak değişiklik 2
nefes alamamak 3
luigi datome 1
kısa çalışma ödeneği 2
tavır almaya davet ediyorum 1
tırnağı derin kesmek 1
kramp 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam