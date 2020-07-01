Ayasofya heyecanı
|01 Temmuz 2020 06:10
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Ayasofya'nın statüsü için tarihi gün, yarın. Danıştay, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada kararını yarın açıklıyor. Kararı heyecanla bekleyen vatandaşlar, "Ayasofya'dan ezan duymak ve saf tutup namaz kılmak istiyoruz" dedi.
Ayasofya'nın statüsü için karar günü geldi çattı. Danıştay, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için açılan davada kararını yarın verecek. Yeni Şafak tarihi karar öncesinde Siirt'ten Edirne'ye, Kars'tan Sivas'a kadar 16 şehirde Ayasofya ile ilgili vatandaşın nabzını tuttu. Danıştay'a "Ayasofya'yı aç esaret bitsin" çağrısı yapan vatandaşlar, fethin sembolü olan camide secdeye varmak için sabırsızlanıyor. İşte yurdun dört bir yanından vatandaşların çağrıları:
Gökhan Yılmaz (İş adamı - Kars): İstanbul'un fethi müjdeli bir fetih. Bu fetih Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle taçlandı. Ayasofya yüreğimizde bir yara. Ne zaman cami olarak açılır, Ayasofya'da namaz kılarız işte o zaman o yara kapanır.
NAMAZIMI KILACAĞIM
Recep Yiğit (Esnaf - Kars): Kesinlikle ibadete açılmalıdır. Öyle bazılarının dediği gibi 'cami olsun ama müze olarak kalsın' falan değil. Cami olsun ibadete de açılsın. Açıldığı gün Kars'tan geleceğim, namazımı kılacağım Allah'ın izniyle.
Kartal Yerdelen (Çiftçi -Kars): Ayasofya hem Türk milletinin, hem İslam aleminin tarihidir. Bu yara artık kanamasın. Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyoruz.
Barış Koçak (İşçi - Amasya) : Ayasofya'nın adı müze olsa da Müslümanların gönlünde camidir. Biz Sultanahmet caminde namaz kılıp Ayasofya'da turist gibi gezmek istemiyoruz.
Ertuğrul Bilmez (Manav-Adana): Ayasofya'da secde ettiğimizde başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir inşallah. Ayasofya'dan ezan sesinin duyulacağı günü bekliyoruz.
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