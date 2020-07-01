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MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı.
 01 Temmuz 2020 09:56
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MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

Anadolu Ajansı
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