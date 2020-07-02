Vaka sayısı düşmeye devam ediyor, iki ilde yeni vaka yok

Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

Son 24 saatte, 1186 kişiye Kovid tanısı konuldu, 1543 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.' dedi.