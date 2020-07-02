1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanlığından GYS açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Kurum İdari Kurul toplantı tutanağını yayımladı. Tutanakta, MEB'in görevde yükselme sınavını yapamayacağını bildirdiği, sınavların Üniversiteler aracılığıyla yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildiği belirtildi.
 02 Temmuz 2020 22:55
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığından GYS açıklaması

Memurlar.net'te bugün yayımlanan haberde, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının görevde yükselme sınavı açılması yönündeki taleplerine yer vermiştik.

Bu haber sonrasında, Bakanlığın internet sitesinde, Nisan ayı Kurum İdari Kurul toplantı tutanağı yayımlandı. Tutanakta, MEB'in görevde yükselme sınavını yapamayacağını bildirdiği, sınavların Üniversiteler aracılığıyla yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildiği belirtildi.

İşte Nisan ayı Kurum İdari Kurul toplantı tutanağının ilgili bölümü:

6) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin;
a) Görevde yükselme sınavına tabii kadrolara, (Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Sayman vb. unvanlar ile YH Sınıfından GİH sınıfında yer alan unvanlar) atanabilmesi için, en kısa sürede Görevde Yükselme Sınavı açılması;
b) Unvan değişikliği sınavına tabii kadrolara, atanabilmesi için, en kısa sürede Unvan Değişikliği Sınavı açılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirler nedeni ile söz konusu sınavların 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilemeyeceği bildirildiğinden, sınavların Üniversiteler aracılığıyla yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları GYS bekliyor
02 Temmuz 2020 11:09		 Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
02 Temmuz 2020 08:48
Müşavir kadrolarının kaldırılmasını kim önermişti?
30 Haziran 2020 10:01		 375 sayılı KHK'da yapılan değişikliklere dair genel bir değerlendirme
30 Haziran 2020 07:55
Uygulama ve araştırma merkezleri ne kadar verimli?
29 Haziran 2020 14:04		 Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
29 Haziran 2020 00:05
Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli
27 Haziran 2020 11:03		 2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
27 Haziran 2020 00:13
Eski Bakanlık müşavirlerinin mali haklarını koruyan düzenleme yürürlüğe girdi
26 Haziran 2020 22:44		 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?
26 Haziran 2020 00:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması00:12 - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı00:01 - Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi00:01 - 3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Yalova'daki zimmet iddialarına ilişkin iddaname hazırlandı23:41 - Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor
23:31 - İş insanı çifte büyük şok! Soluğu savcılıkta aldılar23:28 - Caretta carettaların yuvaları için belediye böyle önlem aldı23:19 - MEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu23:18 - Ticaret Bakanlığı 738 personelin tayin sonuçlarını açıkladı23:05 - Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı23:01 - Kars''ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
22:55 - Tarım ve Orman Bakanlığından GYS açıklaması22:39 - 11 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:31 - Başkan, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı22:24 - Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el konuldu22:21 - Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
22:19 - Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi
3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülmek 1
ümit erdim 1
ozan güven 1
rimel 2
türkiye işçi partisi 1
ahmet ağaoğlu'na verilen komik ceza 2
ayasofya camisi 1
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 2
kadına şiddet 2
Fleabag 1
SON İLANLAR
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alım İlanı
Trafik Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına öğrenci alım ilanı
DSİ 73 işçi alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam