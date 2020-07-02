Tarım ve Orman Bakanlığından GYS açıklaması
|02 Temmuz 2020 22:55
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Memurlar.net'te bugün yayımlanan haberde, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının görevde yükselme sınavı açılması yönündeki taleplerine yer vermiştik.
Bu haber sonrasında, Bakanlığın internet sitesinde, Nisan ayı Kurum İdari Kurul toplantı tutanağı yayımlandı. Tutanakta, MEB'in görevde yükselme sınavını yapamayacağını bildirdiği, sınavların Üniversiteler aracılığıyla yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildiği belirtildi.
İşte Nisan ayı Kurum İdari Kurul toplantı tutanağının ilgili bölümü:
6) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin;
a) Görevde yükselme sınavına tabii kadrolara, (Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Sayman vb. unvanlar ile YH Sınıfından GİH sınıfında yer alan unvanlar) atanabilmesi için, en kısa sürede Görevde Yükselme Sınavı açılması;
b) Unvan değişikliği sınavına tabii kadrolara, atanabilmesi için, en kısa sürede Unvan Değişikliği Sınavı açılması; Talep edildi.
Talep ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirler nedeni ile söz konusu sınavların 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilemeyeceği bildirildiğinden, sınavların Üniversiteler aracılığıyla yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.
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