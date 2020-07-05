1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye bir sandalye bile koymak istemiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla sosyal medya tartışmaları bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir yanda kamu otoritesini hiçe sayarak özgürce hareket eden yabancı sosyal medya platformları dururken, diğer tarafta Türkiye'ye teknoloji yatırımı çeken firmalar sesini duyurmaya çalışıyor
 05 Temmuz 2020 07:20
Yazdır
'Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye bir sandalye bile koymak istemiyor'

Yaşanan bu durumu Netaş CEO'su C. Müjdat Altay şu şekilde ifade ediyor: Bir masa bir sandalye ile Türkiye'ye gelen yatırımcılar, ürünlerini satıp sonra da çekip gidiyorlar.

Gelinen noktada ise sosyal medya şirketleri Türkiye'ye bir sandalye bile koymak istemiyor.

40 yıllık iş hayatı boyunca Türkiye'ye teknoloji yatırımı çekmek için çalışan Müjdat Bey'in teknoloji yatırımları konusunda yol gösterici tespitlerine belki de bugün daha çok ihtiyacımız var. İsterseniz Müjdat Bey'e kulak verelim:

- Her ülke kendi içinde teknolojiyi geliştirmek ve korumak istiyor. Şu anda dışarıdan teknoloji getirmek, yatırımcıyı çekmek de çok daha zor ve zahmetli bir hal almaya başladı.
-1993 yılında çok büyük bir çabayla Nortel'in uluslararası yazılımının küresel yükünü Türkiye'ye getirmeyi başardık, büyük bir ekip kurduk. O dönemde Çin teknoloji yatırımcılarını çekmek için çalışıyordu. Bunu başardı da. Önce teknoloji yatırımcılarını çekti, sonra onları kendi içinde geliştirdi ve dünyaya satmaya başladı. Biz de bunu yapmalıyız. Yerli sanayiyi güçlendirmek için gelen yatırımcılara değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O değeri, yatırımcılara geri vermeliyiz.
-Global şirketlerin yatırım şartıyla buraya gelmesi lazım. Bir masa bir sandalye ile gelen yatırımcılar, Türkiye'ye ürünlerini sattılar. Sonra da çekip gittiler. O yüzden biz Netaş olarak hep yatırımcının gücüne inandık. Mesela ZTE 101 milyon dolar para yatırarak geldi Türkiye'ye. Canıyla ciğeriyle geldi. Bu şirketin buraya geldikten sonra çıkıp gitmesi çok zor. Onlar bize kucaklarını açtı, teknoloji desteği veriyor, biz de onlara teknoloji sağlıyoruz. Türkiye'ye katma değer getirene pozitif ayrımcılık şart.
-Bu krizde lojistik sektörü dünyada sınıfta kaldı. Bu da bize her ülkenin artık minimum düzeyde kendi yazılımını ve donanımını kendi yapması gerektiğini gösterdi. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Her şeyiyle kendimizin tasarlamasına gerek yok. Gerçek anlamda üretim ve teknolojinin sahibi olmamız önemli.
-2003 yılında Cumhurbaşkanı'mız "Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 50'yi geçecek" dediği zaman kimse inanmadı, o zaman bu oran yüzde 20'lerdeydi. Bu hedef bugün yüzde 70'lere ulaştı. Ancak telekom sanayisinde de aynı sıçramayı yapabiliriz.

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümü mezunu olan Netaş CEO'su C. Müjdat Altay'a İTÜ Senatosu tarafından Türkiye'nin elektronik ve bilgi teknolojilerine yapmış olduğu katkılara ithafen "fahri doktor" unvanı verildi.

Beynimiz değil yazılım göç edecek

- Müjdat Altay, genç işsizliğin çözümünün yazlımda olduğunu belirterek "Hala Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlası 30'lu yaşlarda. Avrupa için bulunmaz bir nimetiz. Bunlar yazılım konusunda çok yetenekli. Evet Avrupa'nın bizim gençlerimize ihtiyacı var ama bizi almıyorlar. Oysa şimdi fark ettik ki, oraya gitmemize gerek yok. Buradan, evimizden bağlanarak Avrupa'ya teknoloji ihraç edebiliriz. Ben pandemi ile beyin göçünün de azalacağına inanıyorum. Artık gençlerimiz buradan yurt dışındaki firmaya çalışabilecek" dedi.

Arsa değerlemesi bitti, teknoloji yatırımları artar

- İnşaat yatırımlarının teknoloji yatırımlarının önüne geçtiğine dikkat çeken Altay şunları kaydetti: Artık arazi, arsa değerlenmesi bitti, bundan sonra teknoloji yatırımları artar. Bu dönemde herkes oturduğu evi ve ofisin büyüklüğünü sorguluyor. Amerika'da da herkes şunu sorguluyor. Neden Silikon Vadisi'nde pahalı evlerde oturan maliyeti yüksek insanlara yazılım yaptırıyoruz. Amerika'nın daha orta kesimlerinde de bunu yapmak mümkün. Çünkü evden çalışıyor herkes. Bu bizim için neden mümkün olmasın. Burada bir gencimiz sabah kalkar, yürüyüşünü yapar, kahvesini içer, öğlen 14.00'te oturur, gece 12.00'ye kadar New York'ta bir şirket için yazılım ihraç eder. Biz bir milyar dolarlık yazılım ihraç ettik bugüne kadar. Buradan yaptık, buradan çalıştık. Bu mümkün. Ben o yüzden bir milyon yazılımcıya inanıyorum.

Ömer TEMÜR - İSTANBUL
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de yaklaşık 4 milyar dolarlık 52 projenin yatırım kararı alındı
05 Temmuz 2020 11:33		 Kurbanlıklar görücüye çıktı, 'değnekle pazarlık' başladı
04 Temmuz 2020 13:59
Kasap, market villa kiralıyor
04 Temmuz 2020 08:50		 Fırıncılar ekmeğe zam istiyor
03 Temmuz 2020 06:50
İnternet kafeler sinek avlıyor
02 Temmuz 2020 18:41		 MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti
02 Temmuz 2020 14:44
Koronavirüs, yeni iş profilleri ortaya çıkaracak
02 Temmuz 2020 10:52		 Müteahhit kavgasında 'fatura' vatandaşa çıktı
02 Temmuz 2020 08:37
Türkiye'de ilk olacak, 1400 kişiye istihdam sağlayacak
01 Temmuz 2020 18:52		 Cep telefonunda sıfır gibi ikinci el dönemi
01 Temmuz 2020 18:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı ve idari dava süreci11:44 - PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci11:42 - Van'da bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı11:35 - FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde11:29 - Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru11:28 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
11:26 - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı11:24 - Kurbanlık kesiminin kasaplara yaptırılması et kaybını önlüyor11:19 - Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı11:16 - Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır11:13 - Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek11:12 - Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı
11:10 - 'Motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün' talebi11:00 - Gram altın 392 lira seviyelerinde10:59 - KPSS den önce çözülmesi gereken sorular10:56 - Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi10:47 - 'Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı' haberine açıklama
10:41 - Aksaray'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genç kızı Soylu'nun telefonu kurtardı
Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yapan 115 kişi gözaltında
PAEM, PMYO ve POMEM sağlık raporundan elenenler için idari dava ve yürütme durdurma süreci
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
15 Temmuz'un FETÖ'cü kaymakamları
Kurumsal bilgisayarları kullanıp sahte hesaplarla yöneticilerini eleştirenler ceza alıyor!
Bahçeli'den 9 Ağustos uyarısı
Çoklu baro görüşmelerinde kamu avukatı detayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çekirge 1
kadına şiddet 2
Kanye west'in abd başkan adayı olması 2
gaziantep 2
Black Panther 1
canlı yayında intihar etmek 1
süper bulaştırıcılar 2
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
Özdemir Erdoğan 3
Böyle uğurlama olduğunda toparlayın götürün 2
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 117 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 104 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 149 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK 3 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Bingöl Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam