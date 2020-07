TSK FETÖ'den arındı, terörle mücadele katlandı

SİHA'lar ve Mehmetçik'in alan hakimiyeti ile PKK'nın beli değil boynu kırıldı. Örgüt mensupları artık an be an izlenebiliyor. PKK'nın tamamen bitirilmesi belki yarın belki yarından da yakın

