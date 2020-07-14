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TSK FETÖ'den arındı, terörle mücadele katlandı

SİHA'lar ve Mehmetçik'in alan hakimiyeti ile PKK'nın beli değil boynu kırıldı. Örgüt mensupları artık an be an izlenebiliyor. PKK'nın tamamen bitirilmesi belki yarın belki yarından da yakın
 14 Temmuz 2020 13:44
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TSK FETÖ'den arındı, terörle mücadele katlandı

Artık teröristin yanı sıra terörle mücadele de etkin biçimde yürütüldüğü için dağa çıkışlar neredeyse sıfırlanmış vaziyette. Katılımın sıfırlanması önemli.

Terör örgütü PKK, ilk silahlı saldırısını 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdi. Aynı gece Şemdinli'de de saldırı düzenlendi. Bu saldırı, 36 yıllık terörle mücadelede ilk şehit verilen saldırıydı. Şehidin adı Süleyman Aydın'dı.
9 Ekim 1998'de yerleştiği Suriye'den ayrılmak zorunda kalan Bölücü Terör Örgütü'nün lideri Abdullah Öcalan, Ankara'nın Şam'a baskıları sonucu Suriye'den ayrılmak zorunda kaldı ve İtalya, Yunanistan, Rusya gibi ülkeleri dolaştıktan sonra Kenya'nın başkenti Nairobi'de 15 Şubat 1999'da yakalandı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ordudan FETÖ'cülerin uzaklaştırılmasından sonra Türk güvenlik güçleri PKK'ya karşı daha etkin bir mücadele verirken, Suriye'nin kuzeyine geniş çaplı sınır ötesi operasyonlar düzenlediler.

Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında stratejik düzeyde ulusal güvenliği etkileyen sonuçlar ortaya çıkaran bir dönüşüm geçirdi. Türkiye, bazı önemli gelişmelerden dolayı halihazırda terör örgütlerine karşı sahip olduğu üstünlüğü sağlamlaştırdı. Binlerce FETÖ üyesinin Türk güvenlik güçleri, istihbarat kurumu ve yargı birimlerinden ihracı Türkiye'nin ulusal güvenlik tehditleriyle mücadele etkinliğini artırdı. Devletin güvenlik aygıtlarında yuvalanmış FETÖ üyelerinin yakın geçmişte devlet gücünü suistimal ederek meydana gelen hadiselerde gerekli önlemleri almadığı, gelen istihbaratları göz ardı ettiği ve belirli birimlerin hareketlerini engellediğine ilişkin güçlü işaretler bulunmaktaydı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ocak 2017'de FETÖ'nün PKK ve DEAŞ'a istihbarat ve eylem desteği sağladığını vurgulamıştı.

PKK ile mücadelede yurt içinde 1984 yılından 2016 yılı Ağustos ayına kadar 32 yılda yaklaşık 35 bin terörist etkisiz hale getirilirken, FETÖ darbe girişiminden sonra 2016 yılı Ağustos ayından bugüne kadar 4 yılda yaklaşık 6 bin 500 terörist etkisiz hale getirildi.

Arananlar listesine 36 çizik

Bu yılın ilk 6 ayında terörden arananlar listesinde bulunan 1 mavi, 1 yeşil, 13 turuncu, 21 gri kategoriden ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 110'u ölü, 290'ı sağ, 4'ü yaralı, 158'i ise teslim olarak ele geçirildi. Bu yılın Haziran ayında ise 96 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, örgüte katılım sayısı 2015 yılında 620, 2016'da 536, 2017'de 154, 2018'de 45, bu yıl ilk 4 aylık bölümde ise 2'ye kadar düştü.

İçişleri Bakanı geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret" demişti.
İhlas Haber Ajansı
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