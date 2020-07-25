O cinayetin mağdurlarından biri de katilin eşi oldu
|25 Temmuz 2020 18:04
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Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinin mağdurlarından biri de katilin eşi oldu. Olaydan sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alınan Cemal Metin Avcı'ın eşi Eda Avcı'nın boşanma davası açtığı bildirildi.
Pınar Gültekin cinayetinin mağdurlarından biri de katilin eşi Eda Avcı oldu. Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'ın eşi olaydan sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Eda Avcı'nın avukatı Doğukan Uzakgiden, yaşanan sürece ilişkin yaptığı yaptığı açıklamada "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkilerinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.
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