Gaziantep'te tüberküloz çıkan kurbanın eti imha edildi
|01 Ağustos 2020 13:28
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Elbistanhöyüğü Mahallesinde Adem Eroğlu ile 5 arkadaşı tarafından üç ay önce alınan büyükbaş hayvan, kesildikten sonra kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıklar fark edildi.
Durumun bildirilmesiyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğu belirlendi.
Konuyla ilgili rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için İslahiye Belediyesi ekiplerini çağırdı. Ekipler, usulüne uygun olarak hayvanı iş makinesi yardımıyla toprağa gömerek, üzerine kireç döktü.
Eroğlu, veterinerin kurban etinin yenmeyeceğini söylediğini belirterek, "6 hisseli kurbanı 14 bin liraya almıştık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde böyle değişik şeyler çıktı. Kurban alırken mutlaka veterinere detaylı kontrol ettirmeden almamak gerekiyor." diye konuştu.
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