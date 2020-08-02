MSB'den askeri arazide çıkan yangın açıklaması
|02 Ağustos 2020 06:45
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlasında boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışması sırasında 8 erin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, saat 16.10'da İstanbul Maltepe'de bulunan İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kenan Evren Kışlasındaki boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuru otların yandığı ve yangının saat 19.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının da halen devam ettiği yer aldı.
8 asker dumandan etkilendi
Bakanlık yaptığı açıklamada, yangın kapsamında askeri alanda herhangi bir maddi zararın olmadığını ancak yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 8 erin hastanede yapılan kontrolleri sonrasında taburcu edildiğini belirtti.
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