Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Rusya'dan geldi. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko "Klinik denemeler bitti" dedi, tarih verdi.
|02 Ağustos 2020 09:07
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RUSYA Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsü'nün aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini, kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirterek "Aşı ekim ayına hazır olacak" dedi. Bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.
164 ÇALIŞMA DAHA VAR
ABD'li salgınla mücadele yetkilisi Anthony Fauci ise Rus ve Çin aşılarına şüpheyle yaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde COVID-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.
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