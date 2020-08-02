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Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

Otomotiv pazarı bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,4 büyüyen Türkiye, Avrupa'da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke oldu
 02 Ağustos 2020 11:33
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Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

Türkiye, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 6. ülke konumuna da yükseldi.

Kovid-19 salgınından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk yarısında otomotiv satışlarına yansımaya devam etti. Kovid-19, satışlarda Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Verilere göre, virüsün etkilerinin yansıması Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha hafif hissedildi.

- Avrupa otomotiv pazarında yüzde 38,9'luk azalış

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Avrupa otomotiv pazarı, bu yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38,9 azalarak 6 milyon 11 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 9 milyon 834 bin 542 toplam satış gerçekleşmişti.

Sadece otomobil pazarına bakıldığında, söz konusu dönemde satışlar yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5 milyon 101 bin 669 adet oldu. 2019 yılının aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 427 bin 639 adetti.

Hafif ticari araç pazarı ise 2020'nin ocak-haziran döneminde yüzde 33,8'lik azalışla 758 bin 166 adede düştü. 2019'un ilk yarısında 1 milyon 144 bin 454 adetlik satış gerçekleşmişti.

- Avrupa'nın önemli pazarlarında yüzde 50'ye varan düşüşler

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz'de yaşandı.

Bu yılın ilk 6 ayında satışını artıran bir pazar olmazken, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomotiv satışları yüzde 33,9, Fransa'da yüzde 37,3, İngiltere'de yüzde 48, İtalya'da yüzde 45,1 ve Belçika'da yüzde 29,6 azaldı.

- Haziran ayı satışları da yüzde 24 geriledi

Sadece haziran ayına bakıldığında ise otomotiv pazarı yüzde 24 azaldı ve 1 milyon 335 bin 802 adet olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 756 bin 553 adetlik satış gerçekleşmişti.

Haziranda otomobil pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,6 daraldı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre haziranda geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54 ile Portekiz, yüzde 48,9 ile Hırvatistan ve yüzde 44,1 ile Litvanya'da yaşandı.

Haziran 2020'de satışını artıran tek pazar yüzde 1,4 ile Fransa oldu.

- Türkiye otomotiv pazarı 6. sıraya yükseldi

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere'yi kapsayan toplam pazarda bu dönemde satışlarını artıran ülke olmazken, Kovid-19'la başarılı bir mücadele örneği gösteren Türkiye'de ise otomotiv pazarı artış gösterdi.

Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ilk yarısında 6. sıraya yükseldi.

Bu yılın haziran ayı sonunda Türkiye, Avrupa'da yine satışlarını artıran tek ülke oldu.

Avrupa otomobil satışları sıralamasında yüzde 30,2 artışla 7. ülke olan Türkiye, aynı artış oranıyla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak konumlandı.

AB ve EFTA ülkeleri, İngiltere ve Türkiye pazarı toplamında Haziran 2019 ve Haziran 2020 ile 2019 ve 2020'nin ilk 6 aylık dönemine ilişkin binek ve hafif ticari araç satışları ve değişim oranları şöyle;

HaziranHaziranDeğişimOcak-Ocak-Değişim
20202019%Haziran 2020Haziran 2019%
Ülke Ülke
Fransa291.064286.9911,4Almanya 1.362.8642.062.306-33,9
Almanya247.290364.099-32,1Fransa 912.8401.456.378-37,3
İngiltere177.710272.478-34,8İngiltere 780.5331.501.975-48,0
İtalya150.246192.701-22,0İtalya 656.3371.195.145-45,1
İspanya100.356153.878-34,8İspanya 411.891823.006-50,0
Belçika57.68559.117-2,4Belçika 254.994362.274-29,6
Polonya42.61154.724-22,1Polonya 213.272331.716-35,7
Avusturya30.84538.120-19,1Hollanda 194.697280.467-30,6
Hollanda29.74450.846-41,5İsveç 141.597196.120-27,8
İsveç27.64038.110-27,5Avusturya 132.831205.152-35,3
İsviçre27.15132.041-15,3İsviçre 118.254177.174-33,3
Çekya22.90525.331-9,6Çekya 106.305145.424-26,9
Danimarka20.54224.414-15,9Danimarka 104.535142.797-26,8
Norveç15.01820.260-25,9Norveç 78.321102.699-23,7
Portekiz13.67829.743-54,0Portekiz 78.001150.688-48,2
Macaristan12.40716.621-25,4Macaristan 67.51391.239-26,0
Romanya11.87616.096-26,2İrlanda 64.65997.878-33,9
Finlandiya9.14612.586-27,3Romanya 58.17385.129-31,7
Yunanistan9.05413.993-35,3Finlandiya 55.53670.847-21,6
Slovakya8.22710.765-23,6Yunanistan 40.21470.063-42,6
Slovenya7.4638.054-7,3Slovakya 37.96758.807-35,4
Lüksemburg5.2325.848-10,5Slovenya 32.61248.571-32,9
Hırvatistan4.7809.359-48,9Lüksemburg 23.39334.785-32,7
Litvanya3.2125.744-44,1Hırvatistan 21.08744.300-52,4
Bulgaristan2.8234.304-34,4Litvanya 20.29631.235-35,0
Estonya1.8463.020-38,9Bulgaristan 13.49623.548-42,7
İrlanda1.6782.471-32,1Estonya 11.14817.243-35,3
Letonya1.4612.004-27,1Letonya 7.83911.547-32,1
Kıbrıs1.1941.349-11,5Kıbrıs 5.8737.776-24,5
İzlanda9181.486-38,2İzlanda 4.8408.253-41,4
Toplam1.335.8021.756.553-24,0Toplam 6.011.9189.834.542-38,9
HaziranHaziranDeğişimOcak- HaziranOcak- HaziranDeğişim
Ülke20202019%Ülke 20202019%
Türkiye72.77843.89965,8Türkiye 261.896200.85730,4
Anadolu Ajansı
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