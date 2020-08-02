Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı: Birinci dalga sahillere indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı
|02 Ağustos 2020 13:32
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020
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